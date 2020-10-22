Как менялась цена на газ для украинцев за последние три года (инфографика)

С началом осени в Украине снова дорожает газ для населения. В «Нафтогазе» это объясняют сезонным фактором и увеличением оптовой цены на голубое топливо.

Портал «Слово и дело» отследил, как менялась его стоимость для украинцев в последние три года (на примере Киева).

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За последние три года самым стабильным с точки зрения цены на газ был 2018-й. С января по ноябрь газ для населения стоил 6,96 гривен за кубометр. Однако с 1 ноября цена выросла до 8,55 гривен. Тогда премьер-министр Владимир Гройсман говорил: или минимальное повышение, или «дефолт, галопирующая инфляция, обесценивание всех сбережений».

Цена 8,55 гривен сохранилась до мая 2019 года. В мае стоимость газа для киевлян снизилась до 7,81 гривен. Тенденция снижения цены сохранялась до ноября: с 1 ноября стоимость газа для жителей столицы выросла до 6,90 гривен за кубометр. В декабре она снова снизилась – до 5,70 гривен, это была одна из самых низких цен по Украине.

А что с ценами в 2020? С начала этого года и до июля стоимость газа постепенно снижалась: в январе киевляне платили 5,87 гривен за кубометр, в феврале – 5,01 гривен, в марте – 4,3 гривен, в апреле – 3,71 гривен, в мае – 2,95 гривен, в июне – 2,78 гривен. В июле жители столицы отдавали за кубометр газа 2,97 гривен, в августе – 4,49 гривен.

С осени голубое топливо еще больше подорожало. В сентябре кубометр газа в Киеве стоил 5,49 гривен, в октябре — 6,66 гривен. С ноября тариф в Киеве будет на уровне 8,82 гривен за кубометр.