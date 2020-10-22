Как менялась цена на газ для украинцев за последние три года (инфографика)

С началом осени в Украине снова дорожает газ для населения. В «Нафтогазе» это объясняют сезонным фактором и увеличением оптовой цены на голубое топливо.
Портал «Слово и дело» отследил, как менялась его стоимость для украинцев в последние три года (на примере Киева).
Читайте также: Нафтогаз повысил цену на газ для населения еще на 35%
За последние три года самым стабильным с точки зрения цены на газ был 2018-й. С января по ноябрь газ для населения стоил 6,96 гривен за кубометр. Однако с 1 ноября цена выросла до 8,55 гривен. Тогда премьер-министр Владимир Гройсман говорил: или минимальное повышение, или «дефолт, галопирующая инфляция, обесценивание всех сбережений».
Цена 8,55 гривен сохранилась до мая 2019 года. В мае стоимость газа для киевлян снизилась до 7,81 гривен. Тенденция снижения цены сохранялась до ноября: с 1 ноября стоимость газа для жителей столицы выросла до 6,90 гривен за кубометр. В декабре она снова снизилась – до 5,70 гривен, это была одна из самых низких цен по Украине.
А что с ценами в 2020? С начала этого года и до июля стоимость газа постепенно снижалась: в январе киевляне платили 5,87 гривен за кубометр, в феврале – 5,01 гривен, в марте – 4,3 гривен, в апреле – 3,71 гривен, в мае – 2,95 гривен, в июне – 2,78 гривен. В июле жители столицы отдавали за кубометр газа 2,97 гривен, в августе – 4,49 гривен.
С осени голубое топливо еще больше подорожало. В сентябре кубометр газа в Киеве стоил 5,49 гривен, в октябре — 6,66 гривен. С ноября тариф в Киеве будет на уровне 8,82 гривен за кубометр.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование6 ч. назад - 413 6
"На более насущные программы": в правительстве объяснили, зачем перебросили средства онкобольным на дороги9 ч. назад - 1086 6
МВФ предлагал поднять гарантии по вкладам всего до 300 тыс. грнВчера, 12:31 - 2879 6
Правительство сняло "карантинные" ограничения зарплат руководителям госпредприятий5 ч. назад - 402 3
В ПФУ назвали преимущества электронного пенсионного удостоверения10 ч. назад - 3496 2
Бензин и дизтопливо резко пошли в рост - мнение экспертовВчера, 19:00 - 3980 2
В ПФУ назвали преимущества электронного пенсионного удостоверения10 ч. назад - 3496 2
lifecell повысит расценки с ноября: какие тарифы подорожают, а какие – закроют7 ч. назад - 3148
Локдаун в действии: карантин вынудил закрыться известную киевскую сеть пиццерий - СМИ7 ч. назад - 1684 1
Обнародованы планы строительства небоскреба за 3 млрд долларов (фото)Вчера, 19:29 - 1486
ГСЧС получила 80 аварийно-спасательных пикапов (ФОТО)7 ч. назад - 128
Инженеры разработали автомобильное стекло с дополненной реальностью (видео)Вчера, 11:20 - 397
В Китае разработали скоростной поезд: он может ездить и на стандартной, и на широкой колееПозавчера, 10:24 - 479
Миссия OSIRIS-REx: в NASA показали, как коснулись астероида (видео)22.10.2020, 11:10 - 794
SpaceX успешно запустила на орбиту очередную партию интернет-спутников (видео)19.10.2020, 09:57 - 463 1