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"Нафтогаз" повысил цену на газ для населения еще на 35%

"Нафтогаз" повысил цену на газ для населения еще на 35%

Украинская газоснабжающая компания НАК “Нафтогаз” обнародовала цену на газ для населения в ноябре.

Об этом свидетельствуют данные на сайте компании.

Как изменились цены:

  • для пользователей, которые покупают газ по тарифу “Месячный”, стоимость голубого топлива составит 6,33 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). По сравнению с октябрем цена газа выросла на 34,7%;
  • в “Нафтогазе” продлили возможность подключиться к тарифу “Годовой”. Он предусматривает, что клиент в течение 12 месяцев будет платить за газ равными частями. Стоимость голубого топлива в рамках тарифа в ноябре составит 6,45 грн/куб. м с НДС (без стоимости распределения).

Почему растут цены:

  • из-за повышения стоимости газа на европейских газовых хабах, которое происходит из-за отопительного сезона;
  • в этом году увеличение цен называют умеренным из-за запасов газа в украинских подземных хранилищах.

Напомним, “Нафтогаз обнародовал оптовую цену на природный газ для производителей тепловой энергии, которым государственная компания поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО).

В октябре цена газа составит 5 374,10 грн за 1 тысячу кубометров (без учета НДС и расходов на транспортировку). Это на 24,4% больше, чем в сентябре (4 318,99 грн).

Справка Finance.ua:

  • 22 октября ПриватБанк запустил онлайн сервис подписки и управления поставщиками коммунальных услуг. С помощью этого сервиса в Приват24 можно подключиться к газоснабжению от ООО “газоснабжающая компания “Нафтогаз Украины”.
  • Потребитель газа может выбрать себе поставщика и подписать с ним соглашение, чтобы забронировать себе определенный объем топлива на год по фиксированной цене. Это не приведет к потере субсидии.

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По материалам Finance.UA
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