"Нафтогаз" повысил цену на газ для населения еще на 35%

Украинская газоснабжающая компания НАК “Нафтогаз” обнародовала цену на газ для населения в ноябре.
Об этом свидетельствуют данные на сайте компании.
Как изменились цены:
Почему растут цены:
Напомним, “Нафтогаз обнародовал оптовую цену на природный газ для производителей тепловой энергии, которым государственная компания поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО).
В октябре цена газа составит 5 374,10 грн за 1 тысячу кубометров (без учета НДС и расходов на транспортировку). Это на 24,4% больше, чем в сентябре (4 318,99 грн).
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