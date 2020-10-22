"На более насущные программы": в правительстве объяснили, зачем перебросили средства онкобольным на дороги

Перераспределение средств, предусмотренных Минздраву по программе по совершенствованию молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний, позволит реализовать незавершенный проект в следующем году.
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Отмечается, что правительство поддержало решение Комиссии по перераспределению средств с необходимостью предвидения этих средств для завершения данного проекта в 2021 году.
С этой целью Минэкономики внесено постановление, которое обеспечит выполнение этого решения в следующем году. Решение о перераспределении будет согласовано бюджетным комитетом.
“Дополнительно отметим, что решение Комиссии о перераспределении было принято на основании мониторинга реализации проекта в 2020 году (сумма использованных средств за 8 месяцев текущего года составляет 0,4%) и невозможности реализации этого проекта в 2020 году”, – сообщили в Кабмине.
Народный депутат из фракции “Слуга народа”, заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Александр Трухин заявил, что информация о направлении на ремонт дорог 61,5 млн гривен, которые якобы были предусмотрены для программы Министерства здравоохранения по борьбе с онкозаболеваниями, “изложена манипулятивно”.
“В 2020 году на реализацию программы Министерства здравоохранения по совершенствованию молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний, в частности строительство онкоцентра, было предусмотрено 116 млн гривен. Однако в течение девяти месяцев эти средства так и не были использованы.
В частности, не была разработана соответствующая проектно-сметная документация, не проведены тендеры и не избранные подрядчики, которые будут реализовывать проект.
Поэтому в сентябре Межведомственная комиссия по вопросам государственных инвестиционных проектов на своем заседании в соответствии с регламентом и законодательством, решила оставить на проект МОЗ 1,3 млн гривень – для проведения первоочередных работ, а остальные средства перераспределить на более насущные программы”, – заявил нардеп.
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