Кабмин передал на дороги 62 миллиона из программы Минздрава по онкозаболеваниям - СМИ

Кабинет Министров передал 61,55 млн грн, предусмотренных в 2020 году Минздрау по программе по совершенствованию молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний, Укравтодору для улучшения состояния дорог общего значения в Львовской области.
Об этом говорится в распоряжении Кабмина от 21 октября, передают “Наші гроші”.
Отмечается, что в целом по этой бюджетной программе перераспределили 104,752 млн грн.
В частности, 20 млн грн передали Минобразования для реставрации главного корпуса ЛНУ имени Ивана Франко, 7,2 млн грн – Минобразования на создание Международного центра подготовки пилотов на базе НАУ, 6 млн грн – Минобразования на реставрацию староакадемического корпуса ансамбля Братского монастыря по ул. Г. Сковороды, 2 в Подольском районе Киева.
Еще 10 млн грн передали Минэнерго на реализацию государственного инвестиционного проекта “Новоконстантиновская шахта. Развитие производственных мощностей”.
Кабмин также утвердил перераспределение общего бюджета, предоставленного Укравтодору.
Так, из 70 млн гривен, выделенных на строительство трассы М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск, 65,77 млн грн пойдет на осовременивание сообщения Киев-Сумы-Харьков (в пределах Черниговской и Сумской областей), а 4,22 млн грн – также на развитие дорог в Львовской области.
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