Кабмин выделил 2 млрд грн на доплаты сотрудникам Нацполиции

Кабинет министров Украины выделил 1,979 млрд грн на доплаты сотрудникам Национальной полиции, которые непосредственно занятым в борьбе с распространением коронавируса.
Об этом говорится в постановлении правительства №966 от 13 октября.
Какую сумму выделили:
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