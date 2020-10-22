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Кабмин выделил 2 млрд грн на доплаты сотрудникам Нацполиции

Кабмин выделил 2 млрд грн на доплаты сотрудникам Нацполиции

Кабинет министров Украины выделил 1,979 млрд грн на доплаты сотрудникам Национальной полиции, которые непосредственно занятым в борьбе с распространением коронавируса.

Об этом говорится в постановлении правительства №966 от 13 октября.

Какую сумму выделили:

  • Кабмин дополнительно выделил 1 979 058 000 грн из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 для осуществления доплаты к денежному обеспечению полицейским, которые обеспечивают жизнедеятельность населения на период действия карантина;
  • таким образом, сумма на доплаты сотрудникам Нацполиции составила 4 228 919 000 грн, а общая сумма на доплаты сотрудникам силовых ведомств, которая выделена из Фонда борьбы с коронавирусом, составила 4 680 183 300 грн.

Справка Finance.ua:

  • В июне Кабмин выделил 2,7 млрд грн на доплаты непосредственно занятым в борьбе с коронавирусом сотрудникам подотчетных ведомств.
  • В частности, правительство выделило из Фонда борьбы с коронавирусом 2 701 125 300 грн, в том числе для аппарата МВД – 171 081,6 тыс. грн, для Нацгвардии – 125 105,5 тыс. грн, для администрации Государственной пограничной службы – 103 774,7 тыс. грн, для Государственной службы по чрезвычайным ситуацийям – 51 302,5 тыс. грн, для Нацполиции – 2 249 861 тыс. грн.

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По материалам Finance.UA
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