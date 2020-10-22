КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование

Конституционный Суд признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование.

Соответствующее решение приняла Большая палата во время заседания во вторник, сообщил Укринформу осведомленный собеседник в суде.

“Конституционный Суд признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса и контрольные полномочия НАПК”, – проинформировал источник.

При этом собеседник агентства отметил, что обязательство декларировать имущество суд признал конституционным.

Согласно информации на сайте Конституционного Суда, Большая палата КСУ на закрытой части пленарного заседания 27 октября продолжила рассмотрение дела по конституционному представлению 47 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) отдельных положений законов Украины “О предотвращении коррупции“, “О прокуратуре“, “О Национальном антикоррупционном бюро Украины“, “О Государственном бюро расследований“, “О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений“, Уголовного кодекса, Гражданского процессуального кодекса.

“По этому делу принято решение, полный текст которого будет обнародован на официальном сайте Конституционного Суда Украины в соответствии с требованиями Закона Украины “О Конституционном Суде Украины”. Решение вступает в законную силу с момента его принятия”, – говорится в сообщении.

Как сообщалось, статья 366-1 УК предусматривает ответственность в виде штрафа или лишения свободы за предоставление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

В августе 2020 года в КС было направлено представление 47 народных депутатов относительно конституционности положений законов, которые составляют так называемую антикоррупционную платформу. Речь об электронном декларировании, спецконфискации и обновленной ст. 368-5 УКУ, которая предусматривает уголовную ответственность за незаконное обогащение.

В частности, парламентарии оспорили отдельные положения законов «О предотвращении коррупции», «О прокуратуре», «О Национальном антикоррупционном бюро Украины», «О Государственном бюро расследований», «О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений», Уголовного и Гражданского процессуального кодексов.