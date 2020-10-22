В ВР предлагают повысить лимит на зарубежные посылки до 150 евро

В Верховной Раде разрабатывают законопроект о повышении лимита на безналоговое отправление международных посылок из-за рубежа в Украину со 100 до 150 евро.

По словам депутатов, уменьшение беспошлинного лимита до 100 евро привело к стремительному сокращению импортных отправлений в Украину.

Также уменьшились доходы международных почтовых и экспресс-перевозчиков. Активизировались “серые” схемы ввоза товаров на территорию Украины.

“Предлагаем увеличить базу обложения налогом на добавленную стоимость операции по ввозу на таможенную территорию Украины товаров в международных почтовых и экспресс-отправлениях на адрес получателя”, – написала в Facebook народная депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

Она подчеркнула, что опыт других стран подтверждает, что в случае снижения лимита расходы государственных органов на организацию сбора налогов превышают поступления в бюджет.

Предложение повысить лимит поддержали операторы почтовой связи, экспресс-перевозчики и профильные ассоциации.

Как в других странах. Лимит на получение посылок существует во многих странах. Например, в Бельгии, Чехии, Италии, Финляндии, Германии, Греции таможенные лимиты составляют 22 евро, в Дании – около 10 евро, а в Болгарии – 15 евро. А во Франции и Канаде за все посылки нужно платить налоги.

Справка Finance.ua: