Правительство изменило порядок расчета тарифов на тепловую энергию

Кабинет Министров внес изменения в Порядок расчета средневзвешенных тарифов на тепловую энергию, выработанную с использованием природного газа для нужд населения, учреждений и организаций, финансируемых из государственного или местного бюджета, ее транспортировки и поставки. Постановление устанавливает механизм учета двухставочных тарифов.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства 28 октября.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, одной из величин, которая используется в формуле для расчета средневзвешенного тарифа, является действующий тариф на тепловую энергию, установленный субъекту хозяйствования, осуществляющему деятельность в соответствующей административно-территориальной единице.
Предприятия теплоэнергетики имеют право формировать одноставочные или двухставочные тарифы на тепловую энергию. Двухставочные тарифы на тепловую энергию состоят из условно-переменной части и условно-постоянной части.
Однако в Порядке расчета средневзвешенных тарифов на тепловую энергию отсутствует механизм учета двухставочных тарифов при расчете средневзвешенных тарифов.
Проект акта предусматривает правовое урегулирование этого вопроса, предоставляет правило учета двухставочных тарифов при осуществлении расчета средневзвешенных тарифов на тепловую энергию.
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