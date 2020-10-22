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НБУ расширяет данные о небанковских финучреждениях

НБУ расширяет данные о небанковских финучреждениях

Национальный банк расширит перечень публичной информации о небанковских финансовых учреждениях.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Нацбанк начинает публикацию информации о лицах, которые получили согласование регулятора на приобретение существенного участия в финучреждении, а также лицах, которым было отказано в этом, и которые соответственно не могут пользоваться правом голоса и принимать участие в управлении учреждением.

Перечень этих лиц будет доступен на сайте НБУ в разделе “Надзор/Регулирование рынка небанковских финуслуг (сплит)” по ссылке «Поиск небанковских финансовых учреждений».

Обновление информации будет происходить после принятия соответствующего решения по результатам рассмотрения Нацбанком соответствующих заявлений на приобретение или увеличение существенного участия в финучреждении.

НБУ также регулярно выявляет лиц, которые вопреки требованиям законодательства приобрели существенное участие в небанковских финучреждениях без соответствующего получения согласования регулятора. Действующим законодательством предусмотрены существенные последствия нарушения таких требований.

Поэтому несогласованные собственники не имеют права прямо или косвенно, полностью или частично пользоваться правом голоса по приобретенным акциям (долям) и принимать каким-либо образом участие в управлении финансовым учреждением.

Решения общего собрания акционеров или участников, принятые при участии таких лиц, не имеют юридической силы. В то же время право участвовать в голосовании может быть передано доверенному лицу, которое назначает Национальный банк из числа лиц, предложенных финансовым учреждением, на период до получения владельцем согласия регулятора на приобретение существенного участия.

НБУ обращает внимание, что перечень владельцев существенного участия, которые не имеют права пользоваться правом голоса и принимать участие в управлении небанковским финансовым учреждением, пока находится на стадии формирования. Сейчас он содержит сведения исключительно о лицах, которые получили существенное участие с нарушением законодательства, выявленных регулятором на дату, указанную в файле.

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По материалам Finance.UA
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