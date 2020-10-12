День финансов, 19 октября: новый терминал в Запорожском аэропорту, виды платежного мошенничества, $22 млрд, выведенных из Украины

Понедельник, 19 октября. Что делать, если за лечение от COVID-19 требуют деньги, и если вам сообщают о выигрыше автомобиля.

Очередное карантинное зонирование. Сегодня в Украине вступили в силу обновленные зоны карантина. В «красной» зоне оказались 8 областных центров. По обновленному протоколу, в этой зоне разрешено продолжить работу общественного транспорта, ТРЦ и магазинов.

Олигархи вывели из Украины более $22 млрд. Как сообщает глава ГНС Алексей Любченко, «бизнес уважаемых людей» за три года вывел из Украины $22,4 млрд, при этом $5 млрд – на Кипр, $4 млрд – в Нидерланды, $3 млрд – в Великобританию, $2 млрд – в Германию. По данным ГНС, $10 млрд из $22,4 млрд составляют дивиденды. В целом из $22,4 млрд уплачено $0,63 млрд налога по средней ставке 2,8%.

За лечение от COVID-19 требуют деньги, что делать? Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко советует, если в государственной больнице требуют оплатить лечение от COVID-19, надо обращаться на горячую линию Национальной службы здоровья Украины. По его словам, если больной госпитализирован в стационар, в больнице, в которой оказывается медицинская помощь больным с коронавирусной болезнью, государство полностью покрывает это лечение. Это так называемый «ковидный пакет».

Виды платежного мошенничества. Как сообщает Нацбанк, самый распространенный вид мошенничества в Украине – сообщение о выигрыше автомобиля. Потенциальной жертве поступает SMS о выигрыше автомобиля, больше деталей предлагается узнать на сайте или по телефону. Лицо звонит по указанному номеру, где ему объясняют, что чтобы получить свой приз, необходимо оплатить налог в размере 1% от его стоимости. В НБУ рассказали, что делать, если вы попали в подобную ситуацию.

60 млрд грн незаконных операций. За 9 месяцев 2020 года Государственная служба финансового мониторинга направила в правоохранительные органы 739 материалов по финансовым операциям, которые могут быть связаны с легализацией средств. По данным Госфинмониторинга, сумма средств, связанных с отмыванием доходов, полученных преступным путем, составляет 60,3 миллиарда гривен.

Отопительный сезон по новым правилам. В Украине стартовал отопительный сезон. Цены на голубое топливо для населения государство регулировать перестало и они стали рыночными. Теперь потребители могут сами выбирать для себя газоснабжающую компанию. По состоянию на октябрь свои ценовые предложения предлагают более 40 поставщиков. Как изменить поставщика и что происходит с ценами, читайте здесь. Напомним, согласно указу правительства, до 1 января 2021 года все бытовые потребители должны иметь счетчики газа.

Новый терминал в Запорожском аэропорту. Сегодня, 19 октября, в 06:50 из нового терминала запорожского аэропорта отправился первый рейс. Через новый терминал «пройдет» пока только один рейс: Запорожье – Борисполь – Запорожье. Площадь нового терминала составляет 12 тыс. кв. м. Его пропускная способность – 400 пассажиров в час с потенциальным увеличением до 500. Стоимость строительства сначала составляла 795 млн грн, но затем увеличилась и достигла более 1,3 млрд грн.

Украина сможет собирать электромобили. В этом уверен советник вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Алексей Рябчин. «Я абсолютно уверен, что мы можем частично, из компонентов, собирать электромобили в Украине, создавать здесь рабочие места, и не исключаю, что можем производить их полностью», – говорит Рябчин. По его словам, это поможет удешевить авто.