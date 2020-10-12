Сроки установки газовых счетчиков для населения истекают

Согласно указу правительства, до 1 января 2021 года все бытовые потребители должны иметь счетчики газа.
Об этом пишет Будпортал.
В июле 2011 года вступил в силу закон «Об обеспечении коммерческого учета природного газа».
Согласно этому закону, до 1 января 2012 года счетчики должны были установить потребители, использующие самые большие объемы газа (отопление, газовая плита и подогрев воды).
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Для тех, кто использует газа меньше – только для подогрева воды и приготовления пищи, конечный срок установки счетчиков был определен до 1 января 2016 года.
Для тех, кто использует газ только для газовой плиты, «дедлайн» по счетчикам был установлен до 1 января 2018 года. Но в 2017 году конечный срок для этой категории потребителей был отодвинут еще на 3 года – до 1 января 2021 года.
По состоянию на 1 января 2020 года, по данным регулятора, без счетчиков газа насчитывается 1,03 млн абонентов (для сравнения – на 1 января 2019 года абонентов без счетчика было около 1,4 млн).
Напомним, в Министерстве юстиции сообщали, кто должен платить за установку индивидуальных счетчиков газа. Если потребитель платит за газоснабжение по установленным тарифам, в которых предусмотрены затраты на установку счетчиков газа, в том числе индивидуальных, то ответчик обязан предоставлять услуги, которые были оплачены.
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