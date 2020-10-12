В Украине вступили в силу обновленные зоны карантина

В понедельник, 19 октября, в Украине вступили в силу зоны карантина, которые обновила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. В “красной” зоне оказались 8 областных центров.

Соответствующее решение приняла комиссия.

“Красная зона”

В эту зону вошли: Сумы, Ивано-Франковск, Лисичанск, Полтава, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы, Чернигов.

По обновленному протоколу, в этой зоне разрешено продолжить работу общественного транспорта, ТРЦ и магазинов (кроме Донецкой области).

В Ивано-Франковской, Полтавской, Харьковской и Хмельницкой областях разрешена работа школ, колледжей, вузов. Впрочем, решение о каникулах принимают местные власти.

В Ивано-Франковской, Киевской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях разрешена работа заведений общественного питания.

В населенных пунктах и районах Житомирской, Одесской, Луганской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областей разрешена посадка пассажиров в транспорте пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения.

В Донецкой области разрешено посещение учреждений и заведений, предоставляющих социальные и реабилитационные услуги семьям с трудными жизненными обстоятельствами.

“Оранжевая зона”

В эту зону вошли: Винница, Луцк, Днепр, Ужгород, Киев, Львов, Одесса, Ровно, Херсон, Черкассы.

В этой зоне запрещается работа хостелов, турбаз и т. д. (кроме гостиниц); развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановых госпитализаций в больницы; спортзалов, фитнес-центров, кроме тех, которые принимают посетителей из расчета один человек на 10 квадратных метров, учреждений культуры; прием новых смен в детские лагеря.

Также, по обновленному протоколу, запрещаются массовые мероприятия с участием более 20 человек, работа заведений питания с 22:00 до 7:00.

“Желтая зона”

В эту зону вошли: Запорожье, Калуш, Бровары.

Продолжает действовать запрет о посещении учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые оказывают “кризисные” услуги. Недавно ввели новое ограничение: запрет проведения массовых мероприятий с участием более 30 человек, на работу заведений питания с 22:00 до 7:00.

“Зеленая зона”

Все остальные регионы входят в эту зону. Обязательным остается наличие маски или респиратора во время пребывания в помещении; соблюдение дистанции во время перевозки людей в общественном транспорте в пределах количества сидячих мест. Эти ограничения действуют и в других зонах.

Кроме этого, запрещается проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек, работа заведений общественного питания с 22:00 до 7:00, спортивные мероприятия со зрителями (исключение: международные матчи по согласованию Минздрава).