Отопительный сезон по новым правилам: как платить и что происходит с ценами

В Украине стартовал отопительный сезон, однако местные власти могут начинать подачу тепла по своему усмотрению. В 2020 году цены на голубое топливо для населения перестало регулировать государство и они стали рыночными.

Теперь потребители могут сами выбирать, в какой газоснабжающей компании они хотят, чтобы их обслуживали. По состоянию на октябрь свои ценовые предложения предлагают более 40 поставщиков.

Чтобы покупатели могли заранее определиться с тем, кому и сколько платить за газ, поставщики должны обнародовать свою цену за пять дней до начала следующего месяца.

Как изменить поставщика:

процедуру смены поставщика значительно упростили перед введением рыночных цен на газ. Заявление надо подавать только новому поставщику, если он согласится, то договор со старым должен быть разорван автоматически;

также новому поставщику нужно подать паспортные данные, идентификационный код и засвидетельствовать право собственности на то помещение, куда он будет получать газ;

у поставщика есть 21 день, чтобы принять решение. Если после этого не поступает уведомление о заключении сделки, это означает, что он по определенным причинам не согласился с вами сотрудничать.

Что происходит с ценами:

одно из самых недорогих предложений газа для населения у газоснабжающей компании “Нафтогаз Украины”. В последний месяц лета клиенты этой компании должны были заплатить за газ 3,24 грн/куб. м по месячному тарифу, в октябре голубое топливо обойдется им в 4,7 грн/куб. м. Также в октябре с одним из самых низких предложений выступила компания ООО “ ВИК Паливенерго” – 4,8 грн/куб. об;

самые дорогие предложения в августе были почти у всех газсбытов, которые выставили единую цену – 4,49 грн/куб. м, и компании “Газовик ООО ” – 4,7 грн/куб. м. В октябре же газсбыты начали регулировать цену в одиночку, но все равно оказались в лидерах дорогих предложений. Дороже всего продает газ своим потребителям “Одессагаз-Поставки” – 6,85 грн/куб. об.

Справка Finance.ua:

Электропоставщик YASNO рассказал, как уменьшить затраты на электрическую и тепловую энергию в холодное время года.

По мнению экспертов, украинцам придется больше платить за коммунальные услуги.

В квитанциях за теплоэнергию будет не одна, а четыре строки для платежа.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫