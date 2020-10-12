Отопительный сезон по новым правилам: как платить и что происходит с ценами

В Украине стартовал отопительный сезон, однако местные власти могут начинать подачу тепла по своему усмотрению. В 2020 году цены на голубое топливо для населения перестало регулировать государство и они стали рыночными.
Теперь потребители могут сами выбирать, в какой газоснабжающей компании они хотят, чтобы их обслуживали. По состоянию на октябрь свои ценовые предложения предлагают более 40 поставщиков.
Чтобы покупатели могли заранее определиться с тем, кому и сколько платить за газ, поставщики должны обнародовать свою цену за пять дней до начала следующего месяца.
Как изменить поставщика:
Что происходит с ценами:
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Самые высокоплачиваемые вакансии без опыта: кто в Украине зарабатывает больше всехВчера, 11:20 - 26186 10
Собственное жилье: большинство украинцев живут на своих квадратных метрах (инфографика)Вчера, 14:02 - 2871 7
Почему в Эстонии не рады украинским заробитчанамВчера, 18:03 - 2311 6
"Дія": Минцифры планирует до конца года запустить пилот по прописке взрослых5 ч. назад - 1014 2
Глава НБУ: украинский банковский сектор еще никогда не был таким устойчивым3 ч. назад - 193 1
Kia начала тестировать конкурента Toyota Land Cruiser (фото)12 ч. назад - 2909 1
Собственное жилье: большинство украинцев живут на своих квадратных метрах (инфографика)Вчера, 14:02 - 2871 7
Почему в Эстонии не рады украинским заробитчанамВчера, 18:03 - 2311 6
5 приоритетов для бизнеса будущегоВчера, 13:57 - 1504
"Дія": Минцифры планирует до конца года запустить пилот по прописке взрослых5 ч. назад - 1014 2
SpaceX успешно запустила на орбиту очередную партию интернет-спутников (видео)3 ч. назад - 29
Нобелевскую премию по экономике в 2020 году дали за "усовершенствование теории аукционов"12.10.2020, 12:55 - 626
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 1393 17
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)05.10.2020, 10:31 - 1792
Ученые изобрели коктейль ферментов, уничтожающий пластиковые отходы03.10.2020, 10:11 - 1599 1