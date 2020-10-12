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Отопительный сезон по новым правилам: как платить и что происходит с ценами

Отопительный сезон по новым правилам: как платить и что происходит с ценами

В Украине стартовал отопительный сезон, однако местные власти могут начинать подачу тепла по своему усмотрению. В 2020 году цены на голубое топливо для населения перестало регулировать государство и они стали рыночными.

Теперь потребители могут сами выбирать, в какой газоснабжающей компании они хотят, чтобы их обслуживали. По состоянию на октябрь свои ценовые предложения предлагают более 40 поставщиков.

Чтобы покупатели могли заранее определиться с тем, кому и сколько платить за газ, поставщики должны обнародовать свою цену за пять дней до начала следующего месяца.

Как изменить поставщика:

  • процедуру смены поставщика значительно упростили перед введением рыночных цен на газ. Заявление надо подавать только новому поставщику, если он согласится, то договор со старым должен быть разорван автоматически;
  • также новому поставщику нужно подать паспортные данные, идентификационный код и засвидетельствовать право собственности на то помещение, куда он будет получать газ;
  • у поставщика есть 21 день, чтобы принять решение. Если после этого не поступает уведомление о заключении сделки, это означает, что он по определенным причинам не согласился с вами сотрудничать.

Что происходит с ценами:

  • одно из самых недорогих предложений газа для населения у газоснабжающей компании “Нафтогаз Украины”. В последний месяц лета клиенты этой компании должны были заплатить за газ 3,24 грн/куб. м по месячному тарифу, в октябре голубое топливо обойдется им в 4,7 грн/куб. м. Также в октябре с одним из самых низких предложений выступила компания ОООВИК Паливенерго” – 4,8 грн/куб. об;
  • самые дорогие предложения в августе были почти у всех газсбытов, которые выставили единую цену – 4,49 грн/куб. м, и компании “Газовик ООО” – 4,7 грн/куб. м. В октябре же газсбыты начали регулировать цену в одиночку, но все равно оказались в лидерах дорогих предложений. Дороже всего продает газ своим потребителям “Одессагаз-Поставки” – 6,85 грн/куб. об.

Справка Finance.ua:

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По материалам УКРИНФОРМ
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