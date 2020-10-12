Виды платежного мошенничества - НБУ предостерегает

Телефонное мошенничество – это самый распространенный вид платежного мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Самый распространенный вид мошенничества – сообщение о выигрыше автомобиля.

Как это происходит. Потенциальной жертве поступает SMS-сообщение о выигрыше автомобиля, больше деталей предлагается узнать на сайте или по телефону.

Лицо звонит по указанному номеру, где ему объясняют, что чтобы получить свой приз, необходимо оплатить налог в размере 1% от его стоимости. Для убедительности мошенники даже могут создать сайт, на котором есть вся информация по “акции” и отзывы предыдущих победителей.

Что делать. Завершите разговор и проигнорируйте подобные SMS-сообщения. Никому не переводите средства и не сообщайте никаких персональных данных или реквизитов карт.

Ранее в НБУ объяснили, как распознать продавца-мошенника. Какие обстоятельства с продавцом должны насторожить: предлагает слишком заниженную стоимость товара; не соглашается на покупку с постоплатой или просит перечислить аванс на карту; не знает характеристик товара, подробности – здесь.

Куда звонить. Срочно при мошенничестве звоните в киберполицию: 0 800 505 170 или обратитесь с жалобой онлайн по ссылке.

Справка Finance.ua:

После введения карантина в Украине в Национальном банке зафиксировали рост количества случаев мошенничества с банковскими картами: злоумышленники получают банковские данные украинцев под предлогом «выплаты государственной помощи».

Национальный банк предлагает лишать свободы на 1 год и более за мошенничество с пластиковыми картами. Регулятор уже работает над соответствующим проектом изменений в Уголовный кодекс.

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