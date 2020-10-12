Виды платежного мошенничества - НБУ предостерегает

Телефонное мошенничество – это самый распространенный вид платежного мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Самый распространенный вид мошенничества – сообщение о выигрыше автомобиля.
Как это происходит. Потенциальной жертве поступает SMS-сообщение о выигрыше автомобиля, больше деталей предлагается узнать на сайте или по телефону.
Лицо звонит по указанному номеру, где ему объясняют, что чтобы получить свой приз, необходимо оплатить налог в размере 1% от его стоимости. Для убедительности мошенники даже могут создать сайт, на котором есть вся информация по “акции” и отзывы предыдущих победителей.
Что делать. Завершите разговор и проигнорируйте подобные SMS-сообщения. Никому не переводите средства и не сообщайте никаких персональных данных или реквизитов карт.
Ранее в НБУ объяснили, как распознать продавца-мошенника. Какие обстоятельства с продавцом должны насторожить: предлагает слишком заниженную стоимость товара; не соглашается на покупку с постоплатой или просит перечислить аванс на карту; не знает характеристик товара, подробности – здесь.
Куда звонить. Срочно при мошенничестве звоните в киберполицию: 0 800 505 170 или обратитесь с жалобой онлайн по ссылке.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Собственное жилье: большинство украинцев живут на своих квадратных метрах (инфографика)Вчера, 14:02 - 3036 11
Самые высокоплачиваемые вакансии без опыта: кто в Украине зарабатывает больше всехВчера, 11:20 - 26575 10
Почему в Эстонии не рады украинским заробитчанамВчера, 18:03 - 2457 8
"Дія": Минцифры планирует до конца года запустить пилот по прописке взрослых6 ч. назад - 1314 2
Kia начала тестировать конкурента Toyota Land Cruiser (фото)13 ч. назад - 3498 2
Kia начала тестировать конкурента Toyota Land Cruiser (фото)13 ч. назад - 3498 2
Собственное жилье: большинство украинцев живут на своих квадратных метрах (инфографика)Вчера, 14:02 - 3036 11
Почему в Эстонии не рады украинским заробитчанамВчера, 18:03 - 2457 8
Отопительный сезон по новым правилам: как платить и что происходит с ценами3 ч. назад - 2135 1
"Дія": Минцифры планирует до конца года запустить пилот по прописке взрослых6 ч. назад - 1314 2
SpaceX успешно запустила на орбиту очередную партию интернет-спутников (видео)5 ч. назад - 39
Нобелевскую премию по экономике в 2020 году дали за "усовершенствование теории аукционов"12.10.2020, 12:55 - 636
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 1398 17
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)05.10.2020, 10:31 - 1802
Ученые изобрели коктейль ферментов, уничтожающий пластиковые отходы03.10.2020, 10:11 - 1605 1