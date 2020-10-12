В Запорожском аэропорту заработал новый терминал за 1,3 миллиарда

Сегодня, 19 октября, в 06:50 из нового терминала запорожского аэропорта отправился первый рейс. Самолет авиакомпании SkyUp выполнил рейс на Борисполь.
Новый терминал “испытали” 123 пассажира, среди которых – руководитель ГП “Украэрорух”, глава области и начальник Службы автомобильных дорог в Запорожской области.
“Открытие нового терминала – это знаменательное событие. Он будет первой входной точкой для всех туристов, бизнес-пассажиров региона. Он достаточно компактный, достаточно комфортный. Его будет достаточно для обслуживания того количества пассажиров, которое есть в этом регионе. Есть потенциальная возможность его расширения. В плане комфорта, зонирования, дизайна очень красиво, комфортно-классный терминал”, – сказал руководитель ГП “Украэрорух” Андрей Ярмак.
Площадь нового терминала составляет 12 тыс. кв. м. Его пропускная способность – 400 пассажиров в час с потенциальным увеличением до 500. Стоимость строительства сначала составляла 795 млн грн, но затем увеличилась и достигла более 1,3 млрд грн.
Через новый терминал “пройдет” пока только один рейс: Запорожье – Борисполь – Запорожье. Пассажиры этого рейса протестируют слаженность всех систем.
“Первым рейсом был рейс Запорожье – Борисполь. На борту было 123 пассажира. Рейс пошел по расписанию. Мы планируем также сработать на прием и принять рейс вечером. Завтра мы переводим всю летную программу, которая выполняется на внутренних рейсах, в новый терминал. Если все системы покажут свою высокую работоспособность, уже в среду (21 октября. – Ред.) планируем запустить международные рейсы в новом терминале”, – прокомментировал директор КП “Международный аэропорт Запорожья” Юрий Дубревский.
По его словам, в связи с открытием нового терминала, было увеличено количество сотрудников. Сейчас в аэропорту работает 457 человек, при том, что раньше было – 275. Что касается пассажиропотока, то, несмотря на карантинные ограничения, в августе через запорожский аэропорт прошло 55 000 пассажиров (прирост составил 6%), в сентябре – 50 000 пассажиров. Положительная тенденция роста пассажиропотока сохраняется.
Старый терминал, который был построен в 1963 году, руководство аэропорта планирует законсервировать. Говорит, что здание неэнергоэффективное, и на его содержание ежегодно тратится 1 млн грн.
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