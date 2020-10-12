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Госфинмониторингом выявлено операций по отмыванию средств на 60 миллиардов

Госфинмониторингом выявлено операций по отмыванию средств на 60 миллиардов

За 9 месяцев 2020 года Государственная служба финансового мониторинга направила в правоохранительные органы 739 материалов, касающихся финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, на 60,3 миллиарда гривен.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 157 материалов по расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества.

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В упомянутых материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом, составляет 6,4 млрд гривен.

Также за 9 месяцев 2020 года Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 45 материалов относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма и/или проведенных с участием лиц, которые публично призывают к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменению границ территории или государственной границы.

По материалам Урядовий портал
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