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Украина в ближайшее время сможет собирать и изготавливать электромобили - советник вице-премьера

Украина в ближайшее время сможет собирать и изготавливать электромобили - советник вице-премьера

Советник вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Алексей Рябчин уверен, что в ближайшее время Украина сама сможет собирать и изготавливать электромобили.

Об этом он сказал в программе “Официальный разговор” на телеканале “Дом”.

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“Я абсолютно уверен, что мы можем частично, из компонентов, собирать электромобили в Украине, создавать здесь рабочие места, и не исключаю, что можем производить их полностью. Да, не хочется иметь “электрозапорожец”, условно говоря, который будет некомфортный. Но Украина как страна с развитым автопромом вполне готова собирать электромобили, и это тоже их удешевит и позволит создать дополнительные рабочие места, загрузить наши промышленные предприятия”, – подчеркнул Рябчин.

Сейчас, по его словам, в Украине уже более 30 тысяч электромобилей.

“Украинцы покупают. Пока в основном привезенные из Европы или Америки б/у автомобили”, – отметил Рябчин.

По его мнению, к массовым покупкам электромобилей украинцев побудил беспошлинный ввоз экотранспорта в страну.

“Если ты хочешь купить электромобиль и привезти его из-за границы, ты заплатишь ноль налога на добавленную стоимость, ноль таможенного сбора, небольшой акциз будет в зависимости от емкости твоей батареи, и это на 20-25% удешевляет электромобили. Если посмотреть на график, просто в разы взлетела продажа электромобилей. А самое приятное, что статистика продажи электромобилей из США в Украину выросла, и даже цена повысилась на тысячу долларов, потому что украинцы массово начали покупать электромобили”, – отметил советник вице-премьера.

По материалам УКРИНФОРМ
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