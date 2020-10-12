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Ляшко рассказал, что делать, когда за ковид-лечение требуют деньги

Ляшко рассказал, что делать, когда за ковид-лечение требуют деньги

В случае, если в государственной больнице требуют оплатить лечение от COVID-19, надо обращаться на горячую линию Национальной службы здоровья Украины.

Об этом в интервью Радио Свобода рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

“В случае, если что-то происходит не так, надо звонить на горячую линию Национальной службы здоровья Украины (16-77) и там рассказать о своем случае. Работники Национальной службы здоровья Украины имеют свои территориальные подразделения, они рассмотрят эти случаи и решат вопрос», – подчеркнул Ляшко.

Он подчеркнул, что лечение полностью оплачивается государством.

“Если больной госпитализирован в стационар, в больнице, в которой оказывается медицинская помощь больным с коронавирусной болезнью, государство полностью покрывает это лечение. Это так называемый «ковидный пакет», на который Национальная служба здоровья Украины заключает контракт с больницей и перечисляет средства. Эти средства перекрывают доплаты врачам – 300% к зарплате, а также покрывают медицинские и медицинские средства, которые используются для лечения больного с коронавирусной болезнью», – рассказал главный санитарный врач страны.

Страхование от COVID-19 😷

По материалам Радио Свобода
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