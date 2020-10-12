Ляшко рассказал, что делать, когда за ковид-лечение требуют деньги

В случае, если в государственной больнице требуют оплатить лечение от COVID-19, надо обращаться на горячую линию Национальной службы здоровья Украины.
Об этом в интервью Радио Свобода рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.
“В случае, если что-то происходит не так, надо звонить на горячую линию Национальной службы здоровья Украины (16-77) и там рассказать о своем случае. Работники Национальной службы здоровья Украины имеют свои территориальные подразделения, они рассмотрят эти случаи и решат вопрос», – подчеркнул Ляшко.
Он подчеркнул, что лечение полностью оплачивается государством.
“Если больной госпитализирован в стационар, в больнице, в которой оказывается медицинская помощь больным с коронавирусной болезнью, государство полностью покрывает это лечение. Это так называемый «ковидный пакет», на который Национальная служба здоровья Украины заключает контракт с больницей и перечисляет средства. Эти средства перекрывают доплаты врачам – 300% к зарплате, а также покрывают медицинские и медицинские средства, которые используются для лечения больного с коронавирусной болезнью», – рассказал главный санитарный врач страны.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Самые высокоплачиваемые вакансии без опыта: кто в Украине зарабатывает больше всехВчера, 11:20 - 26209 10
Собственное жилье: большинство украинцев живут на своих квадратных метрах (инфографика)Вчера, 14:02 - 2880 7
Почему в Эстонии не рады украинским заробитчанамВчера, 18:03 - 2316 6
"Дія": Минцифры планирует до конца года запустить пилот по прописке взрослых4 ч. назад - 1033 2
Глава НБУ: украинский банковский сектор еще никогда не был таким устойчивым3 ч. назад - 202 1
Kia начала тестировать конкурента Toyota Land Cruiser (фото)12 ч. назад - 2952 1
Собственное жилье: большинство украинцев живут на своих квадратных метрах (инфографика)Вчера, 14:02 - 2880 7
Почему в Эстонии не рады украинским заробитчанамВчера, 18:03 - 2316 6
5 приоритетов для бизнеса будущегоВчера, 13:57 - 1505
"Дія": Минцифры планирует до конца года запустить пилот по прописке взрослых4 ч. назад - 1033 2
SpaceX успешно запустила на орбиту очередную партию интернет-спутников (видео)3 ч. назад - 29
Нобелевскую премию по экономике в 2020 году дали за "усовершенствование теории аукционов"12.10.2020, 12:55 - 625
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 1393 17
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)05.10.2020, 10:31 - 1791
Ученые изобрели коктейль ферментов, уничтожающий пластиковые отходы03.10.2020, 10:11 - 1597 1