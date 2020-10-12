День финансов, 16 октября: изменения в оплате труда, штрафы за маску "не на месте", стоимость "зеленых номеров"

Пятница, 16 октября: как будет меняться система оплаты труда, и какой штраф можно получить за маску не “на том” месте:
Штрафы за маски на подбородках. Кабинет министров направил на рассмотрение Верховной Рады два законопроекта, которые введут ответственность и для простых украинцев, и для предприятий за неправильное ношение масок. Так, если прийти в торговый центр и надеть маску на подбородок, оштрафовать могут на 170 грн. А если нарушить правила повторно, штраф составит уже 255 грн. Кстати, Украина обновила список стран “красной” зоны.
Стоимость установки “зеленых номеров”. Владельцам электротранспорта начали выдавать специальные номерные знаки зеленого цвета, оформление которых будет стоить 600 грн. При этом зеленые номерные знаки считывают даже черно-белые камеры видеонаблюдения.
О системе оплаты труда. В Украине постепенно будет меняться система оплаты труда: постоянная часть (оклад) будет сокращаться, а все остальное нужно будет заработать за счет выполнения норм и задач.
Вероятно, в будущем самые высокие зарплаты будут у программистов, также шанс на рост имеют аграрии, фармацевты, генетики. Пока же Finance.ua изучил, как повлиял карантин на зарплату украинцев.
Размер коммунальных платежей в отопительный сезон. Министерство финансов на этот отопительный сезон прогнозирует уровень цен ниже, чем в прошлом году. Также министр финансов Сергей Марченко подчеркнул, что в этом году система выплаты субсидий не изменятся.
Прожиточный минимум хотят рассчитать по-новому. В Раде подготовили несколько соответствующих законопроектов. Например, предлагают привязать прожиточный минимум к средней зарплате. Сейчас средняя зарплата составляет около 11 тыс. грн. Сразу после принятия документа прожиточный минимум должен быть не менее 40% средней зарплаты, а затем ежегодно расти на 1 процентный пункт, пока не достигнет 50% зарплаты. То есть уже сейчас прожиточный должен быть около 4,4 тыс. грн.
Прямые инвестиции в Украину: рейтинг стран от НБУ. По данным Нацбанка, у нашей Украины все та же крупнейшая страна-инвестор (читать, какая именно). Компании, зарегистрированные в этой стране, инвестировали в Украину 15,494 млрд долларов. На втором месте – Нидерланды (10,261 млрд долларов), на третьем – Швейцария (3,083 млрд долларов).
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