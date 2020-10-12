Украинцев будут по-новому штрафовать за маски на подбородках

Кабинет министров направил на рассмотрение Верховной Рады два законопроекта, которые введут ответственность и для простых украинцев, и для предприятий за неправильное ношение масок. По новым правилам, если в транспорте или торговом центре стянуть маску на подбородок, то придется заплатить 170 грн штрафа.
Каждый четвертый украинец носит маску нерегулярно, говорится в исследованиях группы “Рейтинг”. При этом львиная доля надевает респираторы и маски на подбородок, не прикрывая нос и рот. Эффекта от такой защиты нет, однако формально требование “масочного режима” выполняется.
Кабинет министров разработал новый законопроект, который должен обязать не просто надевать медицинские средства защиты, но и делать это правильно. “Для физических лиц штрафы сравнительно небольшие – по сути идет даже немного уменьшение штрафов, чем сейчас предусмотрено общими правилами карантина”, – презентовал законопроект министр юстиции Денис Малюська.
Если раньше за отсутствие масок могли оштрафовать на 17 тыс. грн, то сейчас штраф будет неприятным, но посильным для любого работающего украинца. Так, если, к примеру, прийти в торговый центр и надеть маску на подбородок, оштрафовать могут на 170 грн. А если нарушить правила повторно, штраф составит уже 255 грн.
“Пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно – влечет наложение штрафа от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан”, – говорится в законопроекте.
Юрист Александр Плахотник объясняет, что это административное нарушение, выписать протокол и наложить штраф может сотрудник полиции. После начала карантина правоохранители начали усиленно охранять порядок в метрополитене, сотрудник правоохранительных органов есть практически на каждой станции. Однако чаще всего полицейские просто делают замечания, а не выписывают штрафы, рассказывает эксперт.
“Штраф в размере 17 тысяч гривен для большинства украинцев был просто непосильным. Эта нагрузка слишком высокая. Думаю, и бюджет сможет больше собрать, и маски начнут носить правильно, если санкцию ослабить, но при этом дать указания полицейским штрафовать всех, кто не носит правильно маски”, – советует юрист.
Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде сразу два связанных между собой законопроекта. Первый – о наказании физических лиц (№3891), а второй – для юридических (№3890).
Наказывать будут тех, кто впустит в общественный транспорт, торговые центры и любые другие заведения посетителей, у которых маски надеты на подбородок. Им придется заплатить штраф в размере от 3400 до 5100 грн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"Достройка без доплат". Инвесторы "Аркады" организовали протест на Банковой и автомитинг3 ч. назад - 571 8
Украинцы заплатят за СЭЗ на Донбассе своими налогами - мнение6 ч. назад - 620 4
В Украине пересчитают налоги для ФЛПВчера, 12:03 - 2544 3
Топовая версия Redmi Note 10 получит чипсет Snapdragon 750G и камеру с разрешением 108 МпВчера, 00:48 - 2480 3
Кто первым в Украине получит вакцину от коронавируса. В Минздраве назвали категории граждан2 ч. назад - 407 2
Вторая волна коронавируса в Европе обвалила мировые цены нефтьВчера, 20:42 - 1312
Официально презентовали новый кроссовер Volkswagen Taos (Фото)Вчера, 22:35 - 1208
МВФ рассматривает ФЛП как способ ухода от налогов, – Angles AG4 ч. назад - 1161 1
В Украине будет меняться система оплаты труда: кто сможет зарабатывать больше всего4 ч. назад - 1086
Как изменится размер коммунальных платежей в отопительный сезон: комментарий Минфина5 ч. назад - 984
Нобелевскую премию по экономике в 2020 году дали за "усовершенствование теории аукционов"12.10.2020, 12:55 - 497
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 1266 16
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)05.10.2020, 10:31 - 1616
Ученые изобрели коктейль ферментов, уничтожающий пластиковые отходы03.10.2020, 10:11 - 1429 1
Apple представит iPhone с "залечиванием ран"02.10.2020, 10:44 - 1660