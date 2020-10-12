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В Украине будет меняться система оплаты труда: кто сможет зарабатывать больше всего

В Украине будет меняться система оплаты труда: кто сможет зарабатывать больше всего

В Украине постепенно будет меняться система оплаты труда: постоянная часть (оклад) будет сокращаться, а все остальное нужно будет заработать за счет выполнения норм и задач. Вероятно, в будущем, как и сейчас, самые высокие зарплаты будут у программистов, также шанс на рост имеют аграрии, фармацевты, генетики.

Об этом пишет Обозреватель.

Учитывая тенденции, могут появиться и новые профессии, которые ворвутся в рейтинги самых высокооплачиваемых, но будут тесно связаны с нынешними лидерами.

“Например, автоматизация тех же аграриев или других профессиональных сфер, – предполагает HR-эксперт Татьяна Пашкина. – Возможно, если у нас будет работа над вакциной от COVID-19, тогда точечно будут высокооплачиваемые фармацевты, генетики, биогенетики. Но мне кажется, что потенциал рынка украинских работодателей не очень велик”.

Только у некоторых сфер есть небольшой шанс стать более прибыльными. В общем зарплаты IT-сферы и дальше будут намного выше всех остальных. Ведь сейчас, когда у нас кризис, многие работодатели максимально экономят на всех ресурсах, в том числе и человеческих. Говорить о повышении зарплат в таких условиях не приходится. Более того, Татьяна Пашкина уверена, во многих сферах система оплаты труда может измениться:

“Если раньше были вакансии, где большая часть оплаты – это был стабильный оклад, и небольшой процент был бонусным. Теперь многие работодатели настроены на то, чтобы сделать постоянную часть минимальной, а процент – максимальным. Они хотят ориентироваться на то, чтобы человек больше работал на результат (процент или бонус). Это выгодно и работодателю, и работнику. Ведь оба могут заработать гораздо больше, чем планировали изначально. Не знаю, сможем ли мы сразу настроить эти системы так, чтобы люди понимали, что это также справедливая оплата труда, где они могут получить нормальные деньги, не работая по 12 часов в сутки. Если же внедрение системы пройдет неудачно, люди “проголосуют ногами”, просто уедут работать за границу”.

Что интересно, эта система касается не только продаж и услуг, где работник получает процент от прибыли. В других сферах он может также получать поощрения, но за счет сокращения расходов. Например, в логистике или бухгалтерии. Работники там могут получать премиальную часть за то, что они что-то сэкономили, оптимизировали какие бизнес-процессы. Даже HR-м сейчас пытаются сделать минимальную ставку, а все остальное – это премия за закрытые вакансии или людей, которые прошли испытательный срок.

Справка Finance.ua:

  • Большинство столичных работодателей в сентябре предлагали заработную плату в размере 11 000-15 000 грн. В свою очередь большинство кандидатов хотели получать 9000-15 000 грн.
  • Несмотря на введение карантина в марте этого года, почти половина читателей Finance.ua не почувствовали его влияние на своих зарплатах.

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По материалам Обозреватель
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