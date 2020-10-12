Стало известно, сколько будет стоить владельцам электромобилей установка "зеленых номеров"

Владельцам электротранспорта начали выдавать специальные номерные знаки зеленого цвета, оформление которых будет стоить 600 грн.
Об этом рассказал советник вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Алексей Рябчин в программе “Официальная разговор” на телеканале “ДОМ”.
“Могу сказать, что у нас электромобилей сейчас больше, чем в России и Польше вместе взятых. Свыше 30 тысяч. Они весьма популярны в городах как первая машина, как вторая машина. Потому что за день ты проезжаешь 30, 40, 50, 100 километров максимум. А стоит это копейки, по сравнению с бензиновым двигателем”, – отметил он.
По словам Рябчина, у электромобилей есть ряд преимуществ – разрешение ездить по полосе для общественного транспорта, на парковках с зарядным устройством им должны уступать место, и еще много других льгот и скидок.
При этом зеленые номерные знаки считывают даже черно-белые камеры видеонаблюдения.
Рябчин напомнил, что закон, регламентирующий эти нововведения, был принят еще год назад, однако требуется определенное время, чтобы привести эти изменения в соответствие с европейским законодательством и внести их в таблицы автомобильных кодов и международных номерных знаков.
“Стоит замена с оформлением всех регистрационных документов и изготовлением самого номерного знака 600 гривен, как мне сказали в сервисном центре МВД”, – отметил советник вице-премьера.
По его мнению, будущее – за электромобилями и электробусами, ведь они экономичнее, а главное – экологичнее. По словам чиновника, в некоторых европейских странах уже с 2025 года в центры городов будут пропускать только электрокары.
“Да, возможно, сначала машина будет немного дороже стоить, но вот стоимость владения, когда ты целый день ездишь, составит 5 гривен, 10 гривен, а это значительная экономия. К тому же не забываем об экологии”, – сказал Рябчин.
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