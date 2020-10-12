0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 304 0

Стало известно, сколько будет стоить владельцам электромобилей установка "зеленых номеров"

Стало известно, сколько будет стоить владельцам электромобилей установка "зеленых номеров"

Владельцам электротранспорта начали выдавать специальные номерные знаки зеленого цвета, оформление которых будет стоить 600 грн.

Об этом рассказал советник вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Алексей Рябчин в программе “Официальная разговор” на телеканале “ДОМ”.

“Могу сказать, что у нас электромобилей сейчас больше, чем в России и Польше вместе взятых. Свыше 30 тысяч. Они весьма популярны в городах как первая машина, как вторая машина. Потому что за день ты проезжаешь 30, 40, 50, 100 километров максимум. А стоит это копейки, по сравнению с бензиновым двигателем”, – отметил он.

По словам Рябчина, у электромобилей есть ряд преимуществ – разрешение ездить по полосе для общественного транспорта, на парковках с зарядным устройством им должны уступать место, и еще много других льгот и скидок.

При этом зеленые номерные знаки считывают даже черно-белые камеры видеонаблюдения.

Рябчин напомнил, что закон, регламентирующий эти нововведения, был принят еще год назад, однако требуется определенное время, чтобы привести эти изменения в соответствие с европейским законодательством и внести их в таблицы автомобильных кодов и международных номерных знаков.

“Стоит замена с оформлением всех регистрационных документов и изготовлением самого номерного знака 600 гривен, как мне сказали в сервисном центре МВД”, – отметил советник вице-премьера.

По его мнению, будущее – за электромобилями и электробусами, ведь они экономичнее, а главное – экологичнее. По словам чиновника, в некоторых европейских странах уже с 2025 года в центры городов будут пропускать только электрокары.

“Да, возможно, сначала машина будет немного дороже стоить, но вот стоимость владения, когда ты целый день ездишь, составит 5 гривен, 10 гривен, а это значительная экономия. К тому же не забываем об экологии”, – сказал Рябчин.

Справка Finance.ua:

  • В номерах для электромобилей используются не только символы, идентичные для латиницы и кириллицы, но и чистая латиница. Например, электромобили получат сочетание вида Z*, Y* электромобили-такси – сочетание TV, TW, TY, TZ (и желтый фон), электробусы – свою серию и т.д.
  • Правительство поддержало законопроект МВД по изменению правила выдачи номерных знаков для транспортных средств. По подсчетам экспертов, номерные знаки могут подорожать в шесть раз.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.