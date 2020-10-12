Как изменится размер коммунальных платежей в отопительный сезон: комментарий Минфина

Министерство финансов на этот отопительный сезон прогнозирует уровень цен ниже, чем в прошлом году.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко.

«Думаю, что с отопительным периодом нет сложностей. На рынке появилось больше поставщиков газа, есть возможность решать, с кем лучше работать. В частности, одним из таких поставщиков является НАК «Нафтогаз Украины». Поэтому я сказал бы, что на рынке газа нет монополии, а есть возможность выбирать. Есть рынок и рыночная цена. Но сейчас рыночная цена на газ ниже, чем была в прошлом отопительном сезоне», – заявил он.

Кроме того, Марченко сообщил, что в следующем году предполагается 36,6 млрд гривен на выплату субсидий по оплате за жилищно-коммунальные услуги.

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«И получат их именно те категории, которые больше всего в этом нуждаются – те, кому семейный совокупный доход не позволяет безболезненно или самостоятельно платить за жилищно-коммунальные услуги», – добавил он.

Также министр подчеркнул, что в этом году система выплаты субсидий не изменится.

«Ничего не изменится. Возможно, станет меньше субсидиантов, потому как возрастет уровень минимальной заработной платы. Соответственно, определенная категория граждан уже не будет нуждаться в субсидиях – они смогут самостоятельно все оплатить», – рассказал Марченко.