Прямые инвестиции в Украину: рейтинг стран от НБУ

Накопленные прямые иностранные инвестиции в экономику Украины по состоянию на 30 июня 2020 года составили 50,311 млрд долларов. Из них инструменты участия в капитале – 38,053 млрд долларов, долговые инструменты – 12,258 млрд долларов.
Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.
По данным НБУ, крупнейшим иностранным инвестором в Украину является Кипр. Компании, зарегистрированные в этой стране, инвестировали в Украину 15,494 млрд долларов. На втором месте – Нидерланды (10,261 млрд долларов), на третьем – Швейцария (3,083 млрд долларов).
Компании из РФ вложили в украинскую экономику 1,050 млрд долларов: Россия находится на девятом месте, опережая Польшу (826 млн долларов) и США (809 млн долларов).
На страны ЕС приходится две трети инвестиций (35,897 млрд долларов).
Таблица: НБУ
Напомним, в конце июня Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал данные о прямых иностранных инвестициях (ПИИ) в первом квартале 2020 года, зафиксировав чистый отток на сумму 1,6 млрд долларов.
НБУ усовершенствовал расчет статистики ПИИ в соответствии с международными стандартами. С 2020 года в учете ПИИ учтено реинвестирование доходов нефинансовых корпораций и дополнительно проведено усовершенствование статистики запасов ПИИ.
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