0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 116 0

Прямые инвестиции в Украину: рейтинг стран от НБУ

Прямые инвестиции в Украину: рейтинг стран от НБУ

Накопленные прямые иностранные инвестиции в экономику Украины по состоянию на 30 июня 2020 года составили 50,311 млрд долларов. Из них инструменты участия в капитале – 38,053 млрд долларов, долговые инструменты – 12,258 млрд долларов.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, крупнейшим иностранным инвестором в Украину является Кипр. Компании, зарегистрированные в этой стране, инвестировали в Украину 15,494 млрд долларов. На втором месте – Нидерланды (10,261 млрд долларов), на третьем – Швейцария (3,083 млрд долларов).

Компании из РФ вложили в украинскую экономику 1,050 млрд долларов: Россия находится на девятом месте, опережая Польшу (826 млн долларов) и США (809 млн долларов).

На страны ЕС приходится две трети инвестиций (35,897 млрд долларов).


Таблица: НБУ

Напомним, в конце июня Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал данные о прямых иностранных инвестициях (ПИИ) в первом квартале 2020 года, зафиксировав чистый отток на сумму 1,6 млрд долларов.

НБУ усовершенствовал расчет статистики ПИИ в соответствии с международными стандартами. С 2020 года в учете ПИИ учтено реинвестирование доходов нефинансовых корпораций и дополнительно проведено усовершенствование статистики запасов ПИИ.

Справка Finance.ua:

  • По предварительным расчетам Офиса привлечения инвестиций (UkraineInvest), за 2020-2022 годы ожидается привлечение около 2,2 млрд долл. инвестиций в экономику Украины.
  • За последние три года отток прямых инвестиций из Киева составляет 45 млн долларов.
  • По данным Госстата, капитальные инвестиции в экономику Украины в первом полугодии 2020 года по сравнению с первым полугодием прошлого года сократились на 34,9% – до 163,78 млрд грн.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.