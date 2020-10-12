Прямые инвестиции в Украину: рейтинг стран от НБУ

Накопленные прямые иностранные инвестиции в экономику Украины по состоянию на 30 июня 2020 года составили 50,311 млрд долларов. Из них инструменты участия в капитале – 38,053 млрд долларов, долговые инструменты – 12,258 млрд долларов.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, крупнейшим иностранным инвестором в Украину является Кипр. Компании, зарегистрированные в этой стране, инвестировали в Украину 15,494 млрд долларов. На втором месте – Нидерланды (10,261 млрд долларов), на третьем – Швейцария (3,083 млрд долларов).

Компании из РФ вложили в украинскую экономику 1,050 млрд долларов: Россия находится на девятом месте, опережая Польшу (826 млн долларов) и США (809 млн долларов).

На страны ЕС приходится две трети инвестиций (35,897 млрд долларов).



Таблица: НБУ

Напомним, в конце июня Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал данные о прямых иностранных инвестициях (ПИИ) в первом квартале 2020 года, зафиксировав чистый отток на сумму 1,6 млрд долларов.

НБУ усовершенствовал расчет статистики ПИИ в соответствии с международными стандартами. С 2020 года в учете ПИИ учтено реинвестирование доходов нефинансовых корпораций и дополнительно проведено усовершенствование статистики запасов ПИИ.

Справка Finance.ua:

По предварительным расчетам Офиса привлечения инвестиций (UkraineInvest), за 2020-2022 годы ожидается привлечение около 2,2 млрд долл. инвестиций в экономику Украины.

За последние три года отток прямых инвестиций из Киева составляет 45 млн долларов.

По данным Госстата, капитальные инвестиции в экономику Украины в первом полугодии 2020 года по сравнению с первым полугодием прошлого года сократились на 34,9% – до 163,78 млрд грн.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫