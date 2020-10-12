Украина обновила список стран "красной" зоны

Министерство здравоохранения обнародовало перечень стран красной и зеленой зон.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В перечне приведены данные по 194 государствам, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения. В частности, указана информация о количестве активных случаев заболевания COVID-19 на 100 тысяч населения в каждой стране.

Полный перечень стран смотрите по ссылке.

В Украине по состоянию на 16 октября этот показатель составляет 176,5 активных случаев на 100 тысяч населения. В перечне Минздрава Украина отнесена к зеленой зоне.

В красную зону входит 31 страна. Это, в частности, Чешская Республика, Израиль, Черногория, Бельгия, Нидерланды, Франция, Великобритания, Испания, Республика Молдова, Армения, США, Румыния и другие.

В зеленом списке – 150 стран.

В то же время по 13 странам нет данных о заболеваемости COVID-19.

Справка Finance.ua:

Заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал о группах населения, которые определены приоритетными для вакцинации от коронавируса, в частности, назвал учителей и сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

После того как вакцина от коронавируса появится в Украине, она будет стоить около 40 долларов за дозу. Однако конечная цена на вакцину от COVID -19 на сегодня еще не сформирована.

Во Всемирной организации здравоохранения ( ВОЗ ) рассказали, когда вакцина от коронавируса может быть доступна в Украине. Страна может ее получить во второй половине 2021 года.

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