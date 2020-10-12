Прожиточный минимум хотят рассчитать по-новому

Подходы к формированию прожиточного минимума хотят изменить. В Раде уже подготовили несколько соответствующих законопроектов.
Например, предлагают привязать прожиточный минимум к средней зарплате, пишет “Обозреватель”.
Сейчас средняя зарплата составляет около 11 тыс. грн. Сразу после принятия документа прожиточный минимум должен быть не менее 40% средней зарплаты, а затем ежегодно расти на 1 процентный пункт, пока не достигнет 50% зарплаты. То есть уже сейчас прожиточный должен быть около 4,4 тыс. грн.
Повышение прожиточного минимума к существенному снижению уровня бедности не приведет, уверена ученый Людмила Черенько. Она считает, что такой шаг лоббируют, чтобы без согласия Минфина повысить минимальную пенсию, потому что она привязана к уровню прожиточного минимума.
Действительно ощутимый результат, считает Черенько, может дать кардинальное повышение минимальной зарплаты. Это приведет не только к росту занятости, но и позволит вывести часть зарплат из тени, вырастут поступления в бюджеты разных уровней.
Кабинет министров, вопреки рекомендациям Рады, не заложил в законопроекте о бюджете повышение прожиточного минимума.
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