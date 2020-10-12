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Прожиточный минимум хотят рассчитать по-новому

Прожиточный минимум хотят рассчитать по-новому

Подходы к формированию прожиточного минимума хотят изменить. В Раде уже подготовили несколько соответствующих законопроектов.

Например, предлагают привязать прожиточный минимум к средней зарплате, пишет “Обозреватель”.

Сейчас средняя зарплата составляет около 11 тыс. грн. Сразу после принятия документа прожиточный минимум должен быть не менее 40% средней зарплаты, а затем ежегодно расти на 1 процентный пункт, пока не достигнет 50% зарплаты. То есть уже сейчас прожиточный должен быть около 4,4 тыс. грн.

Повышение прожиточного минимума к существенному снижению уровня бедности не приведет, уверена ученый Людмила Черенько. Она считает, что такой шаг лоббируют, чтобы без согласия Минфина повысить минимальную пенсию, потому что она привязана к уровню прожиточного минимума.

Действительно ощутимый результат, считает Черенько, может дать кардинальное повышение минимальной зарплаты. Это приведет не только к росту занятости, но и позволит вывести часть зарплат из тени, вырастут поступления в бюджеты разных уровней.

Кабинет министров, вопреки рекомендациям Рады, не заложил в законопроекте о бюджете повышение прожиточного минимума.

Справка Finance.ua:

  • Прожиточный минимум с 1 января 2021-го составит 2189 грн в месяц на одного человека – показатель останется на уровне декабря 2020 года, когда увеличится с 2118 грн.
  • В следующем году запланированы два повышения: с 1 июля – до 2294 грн, а с 1 декабря – до 2393 грн.
  • Министр финансов Сергей Марченко заявил, что одна из причин повышения минималки – фактический прожиточный минимум был выше той минимальной зарплаты, которая была установлена ​​законом.

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По материалам Обозреватель
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