Как повлиял карантин на зарплату украинцев (опрос Finance.ua)

Вопреки введению карантина в марте этого года, почти половина читателей Finance.ua не прочувствовали его влияние на своих зарплатах.
Об этом свидетельствует опрос, который проводился среди читателей нашего портала в августе-октябре 2020 года.
По результатам опроса:
На сколько уменьшали зарплату:
Это вообще законно? В Гоструда объяснили, что работникам можно временно сократить премии или зарплаты, если работодатель предупредил его об этом за 2 месяца.
Однако, как видим на практике, в ситуации с карантином это не всегда возможно. При таких условиях ведомство посоветовало переходить на дистанционную работу на условиях неполного рабочего времени (по заявлению работника, то есть если работник выразил желание работать на таких условиях). Оплата труда, если рабочий работает в таком формат, производится пропорционально отработанному времени.
Кстати, если вас интересует быстрый займ до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать оптимальные условия.
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