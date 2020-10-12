Как повлиял карантин на зарплату украинцев (опрос Finance.ua)

Вопреки введению карантина в марте этого года, почти половина читателей Finance.ua не прочувствовали его влияние на своих зарплатах.

Об этом свидетельствует опрос, который проводился среди читателей нашего портала в августе-октябре 2020 года.

По результатам опроса:

значительное большинство респондентов (48%) получали те же зарплаты, как и до введения карантинных ограничений;

еще 31% опрошенных признались, что их работодатели уменьшили оплату труда;

были и те, кто совсем потерял работу из-за карантина. Среди читателей портала таковых оказалось 21%.

На сколько уменьшали зарплату:

по опросу OLX , среди тех, кому во время карантина уменьшили зарплату, четверть получала на 50% меньше;

еще 25% уменьшили зарплату на 20-30%;

примерно столько же получают на 10-20% меньше, чем до карантина.

Это вообще законно? В Гоструда объяснили, что работникам можно временно сократить премии или зарплаты, если работодатель предупредил его об этом за 2 месяца.

Однако, как видим на практике, в ситуации с карантином это не всегда возможно. При таких условиях ведомство посоветовало переходить на дистанционную работу на условиях неполного рабочего времени (по заявлению работника, то есть если работник выразил желание работать на таких условиях). Оплата труда, если рабочий работает в таком формат, производится пропорционально отработанному времени.

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