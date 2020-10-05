День финансов, 12 октября: снижение ставок по депозитам monobank, планы МВД по автономерам, е-гривна без ответа

В понедельник, 12 октября, начнем рабочую неделю с новостей о новом карантинном зонировании, вкладах, коммуналке и автономерах.
Карантин в Украине. Сегодня вступило в силу новое карантинное зонирование. В «красную зону» сейчас входят два города: город Канев (Черкасской области) и город Сумы. В этих городах запрещена работа общественного транспорта, ТРЦ, кафе и ресторанов.
Сегодня ночью ПриватБанк успешно завершил плановое обновление программного обеспечения своего процессингового центра. В банке говорят, чтобы повысить надежность работы в высокий сезон покупательной активности. По данным пресс-службы банка, ежегодно нагрузка на процессинг, то есть количество операций клиентов с картами, возрастает на 20%.
Выдача автомобильных номеров по-новому. МВД планирует упростить процесс регистрации транспортного средства и выдачи номерного знака. Раньше при регистрации авто человек получал свидетельство о регистрации и номерной знак. Теперь будет получать только свидетельство, а уже автономер будет заказывать в том месте, которое имеет право производить его по государственному стандарту.
Кто ответит за тарифы? В Украине утвердили законопроект, которым установление тарифов на тепловую энергию, горячую воду, водоснабжение и водоотвод полностью передается от Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг в ведение местных властей. Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, это было одним из требований МВФ.
Кстати, в «Центре коммунального сервиса» рассказали, как дистанционно актуализировать количество зарегистрированных лиц для получения корректных начислений за потребленные коммунальные услуги.
Банк для котиков снижает процентные ставки по депозитам. monobank с 16 октября снижает процентную ставку по новым депозитам в гривне. Подробнее о ставках — здесь. В банке отмечают, что депозиты, открытые до 16 октября, сохранят текущую процентную ставку до конца срока действия.
Кстати, в ФГВФЛ рассказали, что делать вкладчику в случае замены паспорта, данные которого указаны в договоре с неплатежеспособным банком. Чтобы получить возмещение средств по вкладу, необходимо письменно обратиться в Фонд и предоставить пакет документов. Отметим, предельная сумма возмещения в Украине сегодня составляет 200 000 грн независимо от количества счетов у вкладчика в одном банке.
Зачем украинцам электронная гривна? В Нацбанке пока не нашли ответ на этот вопрос. Как отметил заместитель председателя НБУ Алексей Шабан, НБУ сейчас пытается определить, какие проблемы может решить е-гривна. «Ведь любой продукт должен идти от потребности клиента. Мы смотрим, где этот инструмент можно применить. Я переориентировал нашу команду на то, чтобы найти «боли», которые будут решаться этим инструментом. Если они решаются круче именно е-гривной, то она «взлетит», – пояснил Алексей Шабан.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
За 10 лет покупательная способность пенсионеров сократится почти на 20% - экспертВчера, 16:00 - 1333 15
Набсовет "Нафтогаза" покидает иностранец: "Нарастает саботаж со стороны коррумпированных сил"6 ч. назад - 934 5
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 880 4
В Китае металлургический завод подарил сотрудникам 4 тысячи авто14 ч. назад - 1420 4
Как изменить количество зарегистрированных лиц для корректных начислений коммуналки9 ч. назад - 1803 3
Как правильно оформить субсидию (инфографика)Вчера, 20:17 - 5930
По всему миру умирают биржи криптовалют - аналитикиВчера, 17:26 - 4417
Как изменить количество зарегистрированных лиц для корректных начислений коммуналки9 ч. назад - 1803 3
Kia обновила популярный кроссовер (фото)17 ч. назад - 1785
В Китае металлургический завод подарил сотрудникам 4 тысячи авто14 ч. назад - 1420 4
Нобелевскую премию по экономике в 2020 году дали за "усовершенствование теории аукционов"5 ч. назад - 110
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 877 4
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)05.10.2020, 10:31 - 1314
Ученые изобрели коктейль ферментов, уничтожающий пластиковые отходы03.10.2020, 10:11 - 1160
Apple представит iPhone с "залечиванием ран"02.10.2020, 10:44 - 1419