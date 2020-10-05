День финансов, 12 октября: снижение ставок по депозитам monobank, планы МВД по автономерам, е-гривна без ответа

В понедельник, 12 октября, начнем рабочую неделю с новостей о новом карантинном зонировании, вкладах, коммуналке и автономерах.

Карантин в Украине. Сегодня вступило в силу новое карантинное зонирование. В «красную зону» сейчас входят два города: город Канев (Черкасской области) и город Сумы. В этих городах запрещена работа общественного транспорта, ТРЦ, кафе и ресторанов.

Сегодня ночью ПриватБанк успешно завершил плановое обновление программного обеспечения своего процессингового центра. В банке говорят, чтобы повысить надежность работы в высокий сезон покупательной активности. По данным пресс-службы банка, ежегодно нагрузка на процессинг, то есть количество операций клиентов с картами, возрастает на 20%.

Выдача автомобильных номеров по-новому. МВД планирует упростить процесс регистрации транспортного средства и выдачи номерного знака. Раньше при регистрации авто человек получал свидетельство о регистрации и номерной знак. Теперь будет получать только свидетельство, а уже автономер будет заказывать в том месте, которое имеет право производить его по государственному стандарту.

Кто ответит за тарифы? В Украине утвердили законопроект, которым установление тарифов на тепловую энергию, горячую воду, водоснабжение и водоотвод полностью передается от Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг в ведение местных властей. Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, это было одним из требований МВФ.

Кстати, в «Центре коммунального сервиса» рассказали, как дистанционно актуализировать количество зарегистрированных лиц для получения корректных начислений за потребленные коммунальные услуги.

Банк для котиков снижает процентные ставки по депозитам. monobank с 16 октября снижает процентную ставку по новым депозитам в гривне. Подробнее о ставках — здесь. В банке отмечают, что депозиты, открытые до 16 октября, сохранят текущую процентную ставку до конца срока действия.

Кстати, в ФГВФЛ рассказали, что делать вкладчику в случае замены паспорта, данные которого указаны в договоре с неплатежеспособным банком. Чтобы получить возмещение средств по вкладу, необходимо письменно обратиться в Фонд и предоставить пакет документов. Отметим, предельная сумма возмещения в Украине сегодня составляет 200 000 грн независимо от количества счетов у вкладчика в одном банке.

Зачем украинцам электронная гривна? В Нацбанке пока не нашли ответ на этот вопрос. Как отметил заместитель председателя НБУ Алексей Шабан, НБУ сейчас пытается определить, какие проблемы может решить е-гривна. «Ведь любой продукт должен идти от потребности клиента. Мы смотрим, где этот инструмент можно применить. Я переориентировал нашу команду на то, чтобы найти «боли», которые будут решаться этим инструментом. Если они решаются круче именно е-гривной, то она «взлетит», – пояснил Алексей Шабан.