Как вернуть депозит в случае замены паспорта (инфографика)

Что делать вкладчику в случае замены паспорта, данные которого указаны в договоре с неплатежеспособным банком, чтобы получить возмещение средств по вкладу, рассказывают в Фонде гарантирования вкладов физических лиц.

“Бывают ситуации, когда документы, удостоверяющие личность, в том числе паспорт, подлежат замене – то ли из-за потери, то ли из-за истечения срока действия (в случае с ID-картами), то ли из-за смены фамилии, например, после заключения брака, то ли по другим причинам”, – говорится в сообщении.

Чтобы получить возмещение средств по вкладу, необходимо письменно обратиться в Фонд и предоставить пакет документов.

Какие документы нужно предоставить:

подписанное заявление об изменении реквизитов документов для получения гарантированной суммы возмещения с указанием фактического места жительства и даты представления;

копию ИНН ;

; заверенную личной подписью копию нового паспорта или другого документа, удостоверяющего личность;

оригинал или нотариально заверенную копию справки о замене паспорта и, в случае смены фамилии, имени, отчества копию документа об этом изменении (например свидетельство о браке/расторжении брака, свидетельство о смене имени и т.д.).

За годы существования Фонд уже выплатил вкладчикам неплатежеспособных банков гарантированное государством возмещение на общую сумму свыше 94 млрд грн.

Гарантии Фонда распространяются на средства физических лиц и ФЛП, размещенные на депозитах и ​​текущих счетах. Предельная сумма возмещения в Украине сегодня составляет 200 000 грн независимо от количества счетов у вкладчика в одном банке.

Справка Finance.ua:

Председатель Национального банка Кирилл Шевченко предлагает налог на доходы по депозитам физических лиц.

На фоне снижения девальвационных ожиданий и низкой инфляции у банков еще есть запас для снижения гривневых ставок по срочным депозитам.

Гарантии по вкладам в банках однозначно нужно поднимать. 600 тыс. грн – адекватная сумма. Однако сейчас государство гарантирует вернуть 200 тыс. грн. Об этом рассказала Мария Репко из Центра экономической стратегии.

Вы можете получать больше с вашего депозита. Finance.ua договорился с банками, чтобы вы могли получить «Бонус к депозиту». Выгодную прибавку к проценту можно оформить в три шага.