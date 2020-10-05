Как вернуть депозит в случае замены паспорта (инфографика)

Что делать вкладчику в случае замены паспорта, данные которого указаны в договоре с неплатежеспособным банком, чтобы получить возмещение средств по вкладу, рассказывают в Фонде гарантирования вкладов физических лиц.
“Бывают ситуации, когда документы, удостоверяющие личность, в том числе паспорт, подлежат замене – то ли из-за потери, то ли из-за истечения срока действия (в случае с ID-картами), то ли из-за смены фамилии, например, после заключения брака, то ли по другим причинам”, – говорится в сообщении.
Чтобы получить возмещение средств по вкладу, необходимо письменно обратиться в Фонд и предоставить пакет документов.
Какие документы нужно предоставить:
За годы существования Фонд уже выплатил вкладчикам неплатежеспособных банков гарантированное государством возмещение на общую сумму свыше 94 млрд грн.
Гарантии Фонда распространяются на средства физических лиц и ФЛП, размещенные на депозитах и текущих счетах. Предельная сумма возмещения в Украине сегодня составляет 200 000 грн независимо от количества счетов у вкладчика в одном банке.
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