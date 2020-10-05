В Украине вступило в силу новое карантинное зонирование

В понедельник, 12 октября, вступило в силу новое карантинное зонирование. В “красную зону” сейчас входят два города.

Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

“Красная зона”:

город Канев Черкасской области;

город Сумы.

Запрещена работа: общественного транспорта; ТРЦ, кафе и ресторанов.

“Оранжевая зона”:

Киев, Винница, Луцк, Днепр. Житомир, Ужгород, Ивано-Франковск, Львов, Николаев, Одесса, Полтава, Ровно, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черкассы, Черновцы, Чернигов.

В ней запрещена: работа хостелов, турбаз и т. д. (кроме гостиниц); развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановых госпитализаций в больницы; спортзалов, фитнес-центров, кроме тех, которые принимают посетителей из расчета один человек на 10 квадратных метров, заведений культуры; прием новых изменений в детские лагеря; ограничения для массовых мероприятий: один человек на 20 кв. м и не более 100 человек.

Согласно новым правилам зонирования, отменяется норма о запрете перевозки в общественном транспорте при заполнении 50% сидячих мест.

“Желтая зона”:

Запорожье.

В ней запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют “кризисные” услуги.

“Зеленая зона”: