В Украине вступило в силу новое карантинное зонирование

В понедельник, 12 октября, вступило в силу новое карантинное зонирование. В “красную зону” сейчас входят два города.
Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
“Красная зона”:
Запрещена работа: общественного транспорта; ТРЦ, кафе и ресторанов.
“Оранжевая зона”:
В ней запрещена: работа хостелов, турбаз и т. д. (кроме гостиниц); развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановых госпитализаций в больницы; спортзалов, фитнес-центров, кроме тех, которые принимают посетителей из расчета один человек на 10 квадратных метров, заведений культуры; прием новых изменений в детские лагеря; ограничения для массовых мероприятий: один человек на 20 кв. м и не более 100 человек.
Согласно новым правилам зонирования, отменяется норма о запрете перевозки в общественном транспорте при заполнении 50% сидячих мест.
“Желтая зона”:
В ней запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют “кризисные” услуги.
“Зеленая зона”:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
За 10 лет покупательная способность пенсионеров сократится почти на 20% - экспертВчера, 16:00 - 931 8
Как получать пенсию 17 тыс. гривен - мнение экспертаВчера, 10:30 - 49452 8
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 688 3
Gucci начал продавать платье для мужчинВчера, 03:46 - 1269 3
Как изменить количество зарегистрированных лиц для корректных начислений коммуналки3 ч. назад - 690 2
Цены на частные дома в пригороде Киева (июль – сентябрь 2020)Вчера, 14:00 - 3787
По всему миру умирают биржи криптовалют - аналитикиВчера, 17:26 - 3430
Как правильно оформить субсидию (инфографика)Вчера, 20:17 - 3216
В Минюсте рассказали, как получить пособие по уходу за одинокими лицами старше 80 летВчера, 12:09 - 1596
Kia обновила популярный кроссовер (фото)11 ч. назад - 1181
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 689 3
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)05.10.2020, 10:31 - 1263
Ученые изобрели коктейль ферментов, уничтожающий пластиковые отходы03.10.2020, 10:11 - 1120
Apple представит iPhone с "залечиванием ран"02.10.2020, 10:44 - 1380
Британцы испытали реактивный спасательный костюм (видео)30.09.2020, 12:24 - 1432