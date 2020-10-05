ПриватБанк завершил плановое обновление программного обеспечения

Сегодня ночью ПриватБанк успешно завершил плановое обновление программного обеспечения своего процессингового центра, что повысит надежность работу в высокий сезон покупательной активности.

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

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Начиная с 7:30 утра 11 октября, обслуживание карт банка, Приват24 и сеть самообслуживания работают в обычном режиме.

Команда из более чем 100 специалистов банка за одну ночь не только обновила процессинг, но и настроила эффективную работу всех связанных с операциями по картам систем и сервисов банка. Технологические работы банка проводились в ночное время, когда нагрузка минимальна и большинство клиентов не проводят активных операций.

По данным пресс-службы банка, ежегодно нагрузка на процессинг, то есть количество операций клиентов с картами, возрастает на 20%. В начале 2020 года процессинговый центр ПриватБанка поставил новый национальный рекорд – обрабатывая более 1000 операций клиентов в секунду и до 60 000 транзакций ежеминутно.