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В ПриватБанке рассказали о доходе в III квартале

В ПриватБанке рассказали о доходе в III квартале

ПриватБанк завершил третий квартал 2020 года с прибылью 21,3 млрд грн. По итогам первого полугодия года прибыль банка составила 14,1 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

По данным банка, увеличение прибыли банка было обеспечено прежде всего ростом комиссионных доходов. Возобновление деловой активности в третьем квартале позволило ПриватБанку увеличить объем комиссионных доходов по сравнению со вторым кварталом на 29% – до 13 млрд по итогам 9 месяцев года. Процентный доход, несмотря на ощутимое снижение процентных ставок по кредитам малому и среднему бизнесу, в третьем квартале остался на уровне предыдущего квартала и по итогам 9 месяцев года составляет 15,8 млрд грн.

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В целом от обслуживания клиентов и выполнения банковских операций за 9 месяцев 2020 г. банк получил 10,6 млрд грн прибыли. Другая часть прибыли – результат воздействия макроэкономических и других факторов.

Изменения в мировой экономике и экономике Украины обусловили увеличение справедливой стоимости облигаций внутреннего государственного займа, полученных в качестве взноса в уставный капитал банка при национализации. За счет такой переоценки за 9 месяцев банк получил 17,6 млрд грн дохода. Одновременно эта переоценка частично нивелирует отрицательное влияние на результаты банка колебаний валютных курсов, что за 9 месяцев 2020 года обусловило -7,3 млрд грн убытков.

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В 3 квартале 2020 года банк продолжил формировать страховые резервы под возможные убытки в результате действия пандемии коронавируса, но основная часть таких резервов была сформирована в 1 полугодии.

По материалам Finance.UA
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