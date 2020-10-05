monobank снижает процентные ставки по депозитам в гривне

monobank с 16 октября снижает процентную ставку по новым депозитам в гривне.

Об этом Finance.ua сообщила пресс-служба банка.

Как изменятся ставки. По гривневым депозитам без права досрочного расторжения:

на срок 3-5 мес. – 9% (была 9,5%);

на 1-2 мес. – 8% (была 9%).

По гривневым депозитам с правом досрочного расторжения:

на срок 3-5 мес. – 8,5% (была 9%).

Отмечается, что депозиты, открытые до 16.10.2020, сохранят текущую процентную ставку до конца срока действия.