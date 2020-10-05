monobank снижает процентные ставки по депозитам в гривне

monobank с 16 октября снижает процентную ставку по новым депозитам в гривне.
Об этом Finance.ua сообщила пресс-служба банка.
Как изменятся ставки. По гривневым депозитам без права досрочного расторжения:
По гривневым депозитам с правом досрочного расторжения:
Отмечается, что депозиты, открытые до 16.10.2020, сохранят текущую процентную ставку до конца срока действия.
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