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Как изменить количество зарегистрированных лиц для корректных начислений коммуналки

Как изменить количество зарегистрированных лиц для корректных начислений коммуналки

Актуализировать количество зарегистрированных лиц для получения корректных начислений за потребленные коммунальные услуги можно дистанционно.

Об этом сообщает КК «Центр коммунального сервиса».

Там предложили 4 дистанционных способа изменить количество зарегистрированных лиц для получения корректных начислений за потребленные услуги.

Сообщить актуальное количество зарегистрированных лиц можно одним из удобных способов:

  • через мессенджер в Facebook
  • с помощью Skype
  • по телефону call-центра: (044) 247-40-40.

После проверки полученных данных количество зарегистрированных лиц будет изменено, согласно поданной информации, в течение текущего месяца или не позднее 10-го числа следующего месяца.

Как сэкономить на коммуналке 💡

Начисление жителям Киева, согласно количеству зарегистрированных в квартире, происходит за услуги вывоза бытовых отходов и централизованного горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотвода в случае отсутствия квартирных счетчиков воды.

Напомним, поставить счетчики на абонентский учет и актуализировать информацию о поверке можно дистанционно.

По материалам Finance.UA
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