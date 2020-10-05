МВД предлагает изменить правила выдачи номерных знаков авто

Министерство внутренних дел хочет упростить процесс регистрации транспортного средства и выдачи номерного знака.
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров.
Что предлагают:
Как это происходит сейчас:
В настоящее время Главный сервисный центр МВД ежегодно проводит тендерную процедуру по заказу, изготовлению и закупке номерных знаков на авто. Затем закупленные автономера передает в региональные сервисные центры МВД, которые, в свою очередь, передают их в территориальные сервисные центры МВД. Такая процедура крайне громоздка и экономически невыгодна.
Инфографика: МВД
“Раньше при регистрации транспортного средства человек получал свидетельство о регистрации и номерной знак. Теперь получать только свидетельство, а уже автономер будет заказывать в том месте, которое имеет право производить его по государственному стандарту. Наша инициатива дает возможность гражданам по своему усмотрению выбирать комбинации номерных знаков, которые есть в свободном доступе, а не только те, которые есть в сервисном центре МВД”, – отметил Сергей Гончаров.
Инфографика: МВД
Для чего это необходимо:
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