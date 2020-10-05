МВД предлагает изменить правила выдачи номерных знаков авто

Министерство внутренних дел хочет упростить процесс регистрации транспортного средства и выдачи номерного знака.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров.

Что предлагают:

передать изготовление номерных знаков для транспортных средств, подлежащих государственной регистрации, и номерных знаков для разовых поездок субъектам хозяйствования.

Как это происходит сейчас:

В настоящее время Главный сервисный центр МВД ежегодно проводит тендерную процедуру по заказу, изготовлению и закупке номерных знаков на авто. Затем закупленные автономера передает в региональные сервисные центры МВД, которые, в свою очередь, передают их в территориальные сервисные центры МВД. Такая процедура крайне громоздка и экономически невыгодна.



Инфографика: МВД

“Раньше при регистрации транспортного средства человек получал свидетельство о регистрации и номерной знак. Теперь получать только свидетельство, а уже автономер будет заказывать в том месте, которое имеет право производить его по государственному стандарту. Наша инициатива дает возможность гражданам по своему усмотрению выбирать комбинации номерных знаков, которые есть в свободном доступе, а не только те, которые есть в сервисном центре МВД”, – отметил Сергей Гончаров.



Инфографика: МВД

Для чего это необходимо:

передача субъектам хозяйствования функции изготовления номерных знаков будет способствовать экономии государственных средств и упрощению процедуры предоставления административных услуг, так как у владельца авто будет возможность зайти в Электронный кабинет водителя, найти свободный номер и забронировать его;

передача данной функции субъектам хозяйствования будет способствовать развитию малого бизнеса.

Справка Finance.ua:

С 6 октября центры МВД начали выдачу “зеленых номеров”.