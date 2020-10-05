Требование МВФ: тарифы на коммуналку установят местные власти

Украинское правительство утвердило законопроект, которым установление тарифов на тепловую энергию, горячую воду, водоснабжение и водоотвод полностью передается от Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг в ведение местных властей.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на заседании Кабинета министров.

“Правительство выполняет свои обязательства по программе с МВФ, у которых дедлайн в этом году. Мы одобрили проект закона, которым предлагаем передать полномочия устанавливать тарифы на тепловую энергию, горячую воду, водоснабжение и водоотвод от НКРЭКУ к местной власти”, – написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Теперь правительство ожидает поддержки законопроекта со стороны Верховной Рады.

Как отмечается на Правительственном портале, в этом году Украина подошла к отопительному сезону с рекордно накопленными запасами угля и газа. Запасы угля – 2,9 млн тонн, что вдвое больше, чем в прошлом году, а запасы газа – 27,7 млрд куб. м, что также на рекордном уровне за последние годы.

По словам главы правительства, готовность домов, сетей, котельных составляет более 95% по всей стране, а потому украинцы должны получить тепло в свои дома своевременно.

“Ответственность за то, когда будет включено отопление, несут местные администрации, органы местного самоуправления. Правительство, в свою очередь, будет внимательно следить за процессом, чтобы не возникало проблем. Ведь мы видели, что каждый год у нас в разных городах возникают трудности. Поэтому сейчас предупреждаю об ответственности перед людьми и наши министерства, и местные власти, и Фонд госимущества, и всех причастных. В этом году таких проблем быть не должно”, – отметил Премьер-министр.

Правительство также приняло решение, которым поручило Госэнергонадзору обеспечить выдачу актов о подтверждении факта отсутствия газификации многоквартирных домов и отсутствия в указанных домах системы централизованного теплоснабжения.

“Это постановление позволит людям, у которых не подведен газ или отсутствует система централизованного отопления, не переплачивать в этом отопительном сезоне за потребленную энергию”, – отметил Денис Шмыгаль.

Справка Finance.ua:

Главное новшество при назначении субсидий – их получателям придется оплачивать коммунальные услуги в размере 20% доходов семьи, ранее было 15% доходов.

По состоянию на сентябрь долги украинцев за коммунальные услуги возросли до 45 млрд грн. Для тех, у кого есть долги за коммунальные услуги, действует услуга рассрочки таких долгов.

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