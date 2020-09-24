День финансов, 29 сентября: права на жилье вне очереди, квоты для иностранных IT, цены от "Нафтогаза"

Во вторник, 29 сентября, о том, что нужно иностранному айтишнику для переезда в Украину и почему за угон Lexus будут судить строже, чем за угон Жигулей.

Квоты для иностранных IT. Ранее в Украине начали работать квоты для иностранных IT-специалистов. Принят документ, который упрощает этот процесс. Так, айтишникам уменьшили требования к опыту работы, расширили перечень профессий, установили дополнительные требования к квалификации, установили размер квот не для профессии, а для категории профессий.

Что будет с «Доступными кредитами»? Как рассказал исполнительный директор Фонда развития предпринимательства Руслан Гашев, программа «Доступные кредиты 5-7-9%» изначально планировалась как такая, которая позволила бы сократить количество трудовых мигрантов, выезжающих из Украины в поиске более высоких зарплат. А из-за коронакризиса появилось направление рефинансирования ранее полученных кредитов. Но в долгосрочной перспективе программа должна быть сосредоточена на инвестиционных кредитах.

Права на жилье вне очереди. Сегодня Рада приняла за основу проект Закона, согласно которому планируется включить лиц, которые до 1 января 1993 года были взяты на учет и нуждаются в улучшении жилищных условий, в перечень тех, кто имеет право на приобретение жилья в постоянное пользование вне очереди.

В продолжение темы, аналитический центр dom.ria провел исследование об изменениях в ценах на квартиры в киевских новостройках за III квартал 2020 года.

Цены на газ от “Нафтогаза”. Компания обнародовала цены на газ для населения на октябрь. Тарифы остались на таком же уровне как и в сентябре – 4,7 грн/кубометр в рамках пакета “Месячный” и 5,24 грн/кубометр в рамках тарифа “Годовой”.

Наказания за угон авто. Элитный – это не советский? В Украине вступил в силу закон, согласно которому за угон автомобиля будут рассчитывать наказание смотря на стоимость украденного авто. В МВД считают справедливым, что за похищение элитных автомобилей наказание строже, чем за угон советских, потому что для похищения Lexus нужны специальные навыки, дорогостоящее оборудование, и такие автомобили угоняют организованные преступные группировки. А «Жигули» преимущественно похищает определенный контингент – это молодые люди, малоимущие люди, которые, возможно, оступились впервые.

Отметим, что с начала года владельцы элитных автомобилей перечислили в местные бюджеты Киевской области 9,3 млн грн транспортного налога.

Еще одна новость для любителей авто – украинцам рассылают липовые “письма счастья”. Мошенники терроризируют украинцев вымышленными штрафами за превышение скорости. Так называемые “письма счастья” приходят даже тем, у кого машины нет. Правоохранители отмечают, что обычных квитанций о нарушении правил дорожного движения правоохранители уже давно не рассылают. Сейчас водители получают специальные постановления.