Сколько стоило жилье в новостройках Киева в III квартале (инфографика)

Аналитический центр dom.ria провел исследование об изменениях в ценах на квартиры в киевских новостройках за III квартал 2020 года, то есть с июля по сентябрь. Статистическое исследование проведено для разных сегментов первичного жилья: эконом, бизнес, комфорт и элит-класса.

Класс эконом. Были зарегистрированы 33 новостройки с бюджетными предложениями для инвестирования. По сравнению с прошлым годом количество таких домов увеличилось более чем вдвое. В среднем подорожали на 2,7% за III квартал 2020:

в середине лета цена столичной бюджетной недвижимости колебалась на уровне 20 594 грн за кв. м;

в августе стоимость выросла на 1,85% до 20 975 грн за квадрат;

смена сезонов показала еще один прирост. Осенью цена бюджетного жилья выросла на 0,87% – до 21 157 грн за квадрат. Столько в среднем стоят доступные квартиры в Киеве сегодня. За год показатель увеличился на 4,75%.

Класс комфорт. Около половины всего столичного рынка первичной недвижимости относится к комфорт-классу. Сейчас таких 167 объектов из 320 доступных для инвестирования. Три месяца отличились подорожанием. В среднем цена недвижимости комфорт-класса выросла на 0,93%:

в июле стоимость была на отметке 21 805 грн за кв. м;

в августе показатель сдвинулся вверх на 4,72%, достигнув 22 835 грн за метр;

осенью произошел спад на 3,63%. Цена осталась на уровне 22 007 грн за квадрат. Осенью 2019 средняя стоимость квартир бизнес-класса составила 21 734 грн. Это на 1,26% меньше, чем сейчас.

Бизнес-класс. В сентябре зафиксировано 94 доступные для вложений новостройки бизнес-класса в Киеве. В этом сегменте наблюдаем наиболее заметное подорожание. Цена бизнес-класса в столице в среднем выросла на 4,75%:

в июле стоимость зафиксировалась на уровне 36 291 грн за кв. м;

в августе показатель укрепился на 15,01%, преодолев отметку в 40 000 и достигнув 41 740 грн за метр;

в сентябре тренд сменил знак. Стоимость потеряла 8,93%, составив 38 013 грн за квадрат. Годовое удешевление составило 2,71%.

Элит-класс. За три месяца число новостроек элит-класса в Киеве увеличилось вдвое – с 13 до 26. Элитная недвижимость стала единственным направлением, где было зарегистрировано удешевление. В III квартале 2020 средняя стоимость просела на 8,31%: