Сколько стоило жилье в новостройках Киева в III квартале (инфографика)

Аналитический центр dom.ria провел исследование об изменениях в ценах на квартиры в киевских новостройках за III квартал 2020 года, то есть с июля по сентябрь. Статистическое исследование проведено для разных сегментов первичного жилья: эконом, бизнес, комфорт и элит-класса.
Класс эконом. Были зарегистрированы 33 новостройки с бюджетными предложениями для инвестирования. По сравнению с прошлым годом количество таких домов увеличилось более чем вдвое. В среднем подорожали на 2,7% за III квартал 2020:
Класс комфорт. Около половины всего столичного рынка первичной недвижимости относится к комфорт-классу. Сейчас таких 167 объектов из 320 доступных для инвестирования. Три месяца отличились подорожанием. В среднем цена недвижимости комфорт-класса выросла на 0,93%:
Бизнес-класс. В сентябре зафиксировано 94 доступные для вложений новостройки бизнес-класса в Киеве. В этом сегменте наблюдаем наиболее заметное подорожание. Цена бизнес-класса в столице в среднем выросла на 4,75%:
Элит-класс. За три месяца число новостроек элит-класса в Киеве увеличилось вдвое – с 13 до 26. Элитная недвижимость стала единственным направлением, где было зарегистрировано удешевление. В III квартале 2020 средняя стоимость просела на 8,31%:
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