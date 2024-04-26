Украина доставила в Судан тонны зерна, — Зеленский Сегодня 17:41 — Аграрный рынок

Украина доставила в Судан тонны зерна, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина доставила в Судан тонны зерна и продолжит помогать странам Африки.

«На этой неделе инициатива „Зерно из Украины“, наши суданские партнеры и Всемирная продовольственная программа ООН доставили очередную партию украинского зерна в Судан, что позволит ежемесячно оказывать помощь 2 миллионам людей, которые сталкиваются с острым голодом и отсутствием продовольственной безопасности», — написал он в сети X.

Как подчеркнул президент, Украина продолжает поддерживать суданский народ, даже когда сама защищается от российской агрессии дома.

«Это наш руководящий принцип: мы не только ищем помощи от мира, но и помогаем другим в мире», — подчеркнул глава государства.

Зеленский уверяет, что Украина благодаря инициативе «Зерно из Украины» продолжит доставлять новые грузы в большее количество стран, чтобы смягчить продовольственный кризис и помочь нуждающимся.

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Президент также добавил, что продовольственная безопасность является важным компонентом Украинской формулы мира, поскольку в Украине считают ее одним из ключевых принципов глобальной стабильности.

«Мы призываем все страны присоединиться к реализации Формулы мира и принять участие в предстоящем Саммите мира в Швейцарии», — заявил президент.

Как отметил глава государства, Украина также призывает все страны осудить террористические атаки россии на украинское сельское хозяйство, портовую инфраструктуру и свободу судоходства в Черном море. По его словам, российские удары уже повредили или разрушили 215 объектов портовой инфраструктуры в Одесской области.

«Несмотря на эти сложные обстоятельства, Украина продолжает отправлять грузы, в частности жизненно необходимое продовольствие, в страны мира, среди прочего в Африку и Азию. Так, в рамках инициативы „Зерно из Украины“ в ряд стран, включая Сомали, Эфиопию, Кению, Йемен и Судан, доставляются критически важные гуманитарные грузы», — сообщил Зеленский.

Он выразил надежду, что украинская помощь суданскому народу будет способствовать приближению Судана к стабильности и устойчивому миру.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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