Украина доставила в Судан тонны зерна, — Зеленский — Finance.ua
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Украина доставила в Судан тонны зерна, — Зеленский

Аграрный рынок
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Украина доставила в Судан тонны зерна, — Зеленский
Украина доставила в Судан тонны зерна, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина доставила в Судан тонны зерна и продолжит помогать странам Африки.
«На этой неделе инициатива „Зерно из Украины“, наши суданские партнеры и Всемирная продовольственная программа ООН доставили очередную партию украинского зерна в Судан, что позволит ежемесячно оказывать помощь 2 миллионам людей, которые сталкиваются с острым голодом и отсутствием продовольственной безопасности», — написал он в сети X.
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Как подчеркнул президент, Украина продолжает поддерживать суданский народ, даже когда сама защищается от российской агрессии дома.
«Это наш руководящий принцип: мы не только ищем помощи от мира, но и помогаем другим в мире», — подчеркнул глава государства.
Зеленский уверяет, что Украина благодаря инициативе «Зерно из Украины» продолжит доставлять новые грузы в большее количество стран, чтобы смягчить продовольственный кризис и помочь нуждающимся.
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Президент также добавил, что продовольственная безопасность является важным компонентом Украинской формулы мира, поскольку в Украине считают ее одним из ключевых принципов глобальной стабильности.
«Мы призываем все страны присоединиться к реализации Формулы мира и принять участие в предстоящем Саммите мира в Швейцарии», — заявил президент.
Как отметил глава государства, Украина также призывает все страны осудить террористические атаки россии на украинское сельское хозяйство, портовую инфраструктуру и свободу судоходства в Черном море. По его словам, российские удары уже повредили или разрушили 215 объектов портовой инфраструктуры в Одесской области.
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«Несмотря на эти сложные обстоятельства, Украина продолжает отправлять грузы, в частности жизненно необходимое продовольствие, в страны мира, среди прочего в Африку и Азию. Так, в рамках инициативы „Зерно из Украины“ в ряд стран, включая Сомали, Эфиопию, Кению, Йемен и Судан, доставляются критически важные гуманитарные грузы», — сообщил Зеленский.
Он выразил надежду, что украинская помощь суданскому народу будет способствовать приближению Судана к стабильности и устойчивому миру.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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