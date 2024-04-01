Украинское зерно россияне вывозят в Турцию, Ливию и Израиль — СМИ Сегодня 20:21 — Казна и Политика

Украинское зерно россияне вывозят в Турцию, Ливию и Израиль — СМИ

Только за 2023 год созданная россиянами госкомпания вывезла из оккупированной части Запорожской области почти 212 тысяч тонн зерна примерно стоимостью 46 млн долларов. Украинское зерно вывозят в Турцию, Ливию и Израиль.

Об этом свидетельствуют российские экспортные данные, пишет NGL.media

Журналисты отметили, что причастны к этому и европейские компании.

Издание отмечает, что анализ такой серой торговли ограничен, поэтому это далеко не исчерпывающие данные. Можно утверждать именно о таком объеме благодаря данным таможенных деклараций, где экспортером или декларантом является российский «Государственный зерновой оператор» — основной экспортер зерна с оккупированных территорий. Эта государственная российская компания создала целую схему вывоза и легализации на международных рынках краденого украинского зерна.

Активная торговля украденным украинским зерном не прошла незамеченной. Уже в начале 2023 года предприятие попало под санкции США, позже санкции наложили Украина и Великобритания. Однако, как выяснили журналисты, ГЗО успешно обходит эти ограничения, используя для торговли на международных рынках компании-прокладки.

Только в 2023 году ГЗО экспортировало 212 тыс. тонн украинского зерна примерной стоимостью 46 млн долларов. Из этого объема зерна 145 тыс. тонн ГЗО экспортировала напрямую, еще почти 67 тыс. тонн — через российские компании-прокладки, где ГЗО указано декларантом. Об этом свидетельствуют данные международной базы экспортно-импортных операций Market Inside.

Действующие под «зонтиком» ГЗО российские компании-прокладки — Агрогрупп, Самсон, Тезори Делла Терра, Глобал Трейд и Жениди Групп — нужны для маскировки. Именно с этими компаниями международные покупатели заключают договоры о закупке зерна, что позволяет им в дальнейшем утверждать, что непосредственно у ГЗО они ничего не покупали. Используя посредников, ГЗО дополнительно маскирует украинское происхождение зерна.

В материале говорится, что порт «Кавказ» расположен в Керченском проливе, и — что важно — на международно признанной территории россии, в Краснодарском крае. Формально именно здесь загружают зерно, которое ГЗО экспортирует иностранным компаниям — это позволяет указывать в таможенных документах «страна происхождения зерна — россия».

Крупнейший покупатель зерна у российских компаний, где ГЗО является декларантом, а зачастую и экспортером, — турецкая компания Trans World Agro Tarim Ihracat Ithalat Limited Sirketi (далее Trans World Agro). Речь идет о почти 134 тыс. тонн зерна стоимостью 28,6 млн долларов США.

На втором месте среди покупателей украинского зерна, по данным таможенных деклараций, — компания Daliland Alliance Ltd, зарегистрированная на Маршалловых островах. Из шести партий зерна для этой компании в четырех декларантом и экспортером указан ГЗО. Еще в двух партиях экспортером является российская фирма «Глобал Трейд», но декларантом указан Тимохин Владислав Анатольевич. Человек с той же фамилией указан также в большинстве таможенных деклараций, где фигурирует ГЗО, но за неимением данных точно идентифицировать этого человека не удалось.

На третьем месте по объемам — швейцарская компания Vivalon AG.

bizagro По материалам:

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