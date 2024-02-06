За полгода из Украины зерно вывозило 661 судно в 32 страны мира, — Кубраков — Finance.ua
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За полгода из Украины зерно вывозило 661 судно в 32 страны мира, — Кубраков

Аграрный рынок
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Украина за 6 месяцев экспортировала более 20 миллионов тонн грузов из одесских портов в 32 страны мира через украинский коридор.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков.
«За полгода работы украинского коридора из портов Большой Одессы 661 судно экспортировало более 20 млн тонн грузов в 32 страны мира. 14,3 млн тонн — это продукция украинских аграриев. Украина продолжает обеспечивать продовольственную безопасность мира», — рассказал Кубраков.
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По его словам, порты Большой Одессы наращивают перевалку грузов. Так, в январе было экспортировано 6,3 млн тонн — этот показатель почти равен довоенному уровню.
Кубраков отметил, что порты ожидают подхода еще 104 судов, которые должны вывезти более 3 млн тонн грузов.
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Напомним, в середине июля россия вышла из «зерновой сделки», позволявшей экспортировать украинское зерно по Черному морю. После этого Украина приняла решение возобновить экспорт без возобновления участия страны-террориста. россияне всячески пытаются препятствовать работе «зернового коридора», в том числе ударами по портам и инфраструктуре.
Уже в августе Украина открыла временные коридоры гражданских торговых судов. Маршруты, прежде всего, предназначены для выхода судов, находящихся в украинских портах еще с начала войны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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