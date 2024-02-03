В НБУ подсчитали, сколько средств потерял украинский экспорт и импорт из-за блокады границ (инфографика) — Finance.ua
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В НБУ подсчитали, сколько средств потерял украинский экспорт и импорт из-за блокады границ (инфографика)

Казна и Политика
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В НБУ подсчитали, сколько средств потерял украинский экспорт и импорт из-за блокады границ (инфографика)
В НБУ подсчитали, сколько средств потерял украинский экспорт и импорт из-за блокады границ (инфографика), Фото: Pexels
Забастовки на западных границах Украины с осени 2023 года спровоцировали уменьшение объемов внешней торговли. Однако поток товаров быстро распределили, отправляя по другим направлениям.
Об этом свидетельствуют данные «Инфляционного отчета» Национального банка Украины за январь 2024 года.
По оценкам Нацбанка, в ноябре 2023 года наблюдался наибольший негативный эффект от этих ограничений. Прямые потери для экспорта товаров составили около 160 млн долларов, для импорта — 500 млн долларов.

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«Однако довольно быстрая переориентация торговых потоков на другие виды транспорта и маршруты, в том числе морской коридор, позволила полностью нивелировать потери для экспорта и частично для импорта», — говорится в обзоре.
Таблица: НБУ
Таблица: НБУ
В середине января польские протестующие объявили о прекращении блокады границы. В отчете отмечается, что это снизит потери импорта в январе до 150−200 млн долларов.
В НБУ прогнозируют, что отдельные ограничения со стороны стран-соседей будут продолжаться в феврале-марте, а в дальнейшем прекратятся. Потери импорта за этот период составят 100 млн долларов ежемесячно.
Ранее заместитель министра аграрной политики Маркиян Дмитрасевич сообщал, что блокирование пунктов пропуска на украинской границе фермерами Румынии и Польши привело к росту стоимости грузовых перевозок на 15−20%.
По материалам:
РБК-Україна
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