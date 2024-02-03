В НБУ подсчитали, сколько средств потерял украинский экспорт и импорт из-за блокады границ (инфографика) — Finance.ua

В НБУ подсчитали, сколько средств потерял украинский экспорт и импорт из-за блокады границ (инфографика) Сегодня 21:23 — Казна и Политика

В НБУ подсчитали, сколько средств потерял украинский экспорт и импорт из-за блокады границ (инфографика), Фото: Pexels

Забастовки на западных границах Украины с осени 2023 года спровоцировали уменьшение объемов внешней торговли. Однако поток товаров быстро распределили, отправляя по другим направлениям.

Об этом свидетельствуют данные « Инфляционного отчета » Национального банка Украины за январь 2024 года.

По оценкам Нацбанка, в ноябре 2023 года наблюдался наибольший негативный эффект от этих ограничений. Прямые потери для экспорта товаров составили около 160 млн долларов, для импорта — 500 млн долларов.

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«Однако довольно быстрая переориентация торговых потоков на другие виды транспорта и маршруты, в том числе морской коридор, позволила полностью нивелировать потери для экспорта и частично для импорта», — говорится в обзоре.

Таблица: НБУ

В середине января польские протестующие объявили о прекращении блокады границы. В отчете отмечается, что это снизит потери импорта в январе до 150−200 млн долларов.

В НБУ прогнозируют, что отдельные ограничения со стороны стран-соседей будут продолжаться в феврале-марте, а в дальнейшем прекратятся. Потери импорта за этот период составят 100 млн долларов ежемесячно.

Ранее заместитель министра аграрной политики Маркиян Дмитрасевич сообщал , что блокирование пунктов пропуска на украинской границе фермерами Румынии и Польши привело к росту стоимости грузовых перевозок на 15−20%.

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