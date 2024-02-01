Украина в прошлом году больше всего экспортировала агропродукцию в Румынию, Китай и Турцию — Finance.ua

Украина в прошлом году больше всего экспортировала агропродукцию в Румынию, Китай и Турцию Сегодня 07:50 — Казна и Политика

В 2023 году в тройку крупнейших импортеров украинской агропродукции вошли Румыния, Китай и Турция.

Об этом рассказал заместитель директора Национального научного центра «Институт аграрной экономики» Николай Пугачев, передает пресс-служба института.

Он отметил, что Румыния впервые возглавила рейтинг крупнейших импортеров украинской агропродукции, закупив ее в прошлом году на сумму 2875 млн долларов. США. Доля этой страны в отечественном экспорте агропродовольствия составила 13%.

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Китай занял в рейтинге второе место. При этом в стоимостном измерении Поднебесная увеличила объем закупок украинской агропродукции. Если в 2022 году стоимость поставок из Украины в это государство составляла 1,888 млрд дол. США, то в 2023 году увеличились примерно на 18% - до 2220 млн дол. США. Доля Китая в отечественном экспорте агропродовольствия составила в прошлом году 10%.

Турция, импортировав из Украины агропродукцию на 1994 млн дол. США, сохранила за собой третье место в данном рейтинге с долей в 9%.

Пугачев отметил, что последствиями введенных Польшей весной прошлого года и продолжающихся по сей день ограничений на ввоз сельскохозяйственной продукции из Украины стали не только потеря ею статуса главного покупателя у нас на мировом рынке, но и снижение стоимости ее импорта на треть — до 1797 млн ​​дол. США.

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В десятку основных импортеров украинской продукции также вошли: Испания (1765 млн долл. США), Нидерланды (1274 млн долл. США), Египет (1066 млн долл. США), Италия (1045 млн долл. США), Германия (862 млн долл. США). .США) и Венгрия (471 млн долл. США). Эти страны в прошлом году сформировали для отечественных экспортеров агропродовольствия 69% валютных поступлений.

В целом в 2023 году объемы поставок аграрной продукции украинского производства в страны — члены ЕС уменьшились против показателя 2022 года в 13,1 млрд дол. США на 4% и составили 12,6 млрд. дол. США. В то же время доля ЕС в отечественном экспорте сельхозпродукции второй раз подряд обновила свой самый большой показатель и составила в прошлом году 57% всего украинского агроэкспорта.

В 2023 году Азия, которая в 2022 году впервые за более чем 10 лет потеряла позицию основного импортера отечественной агропродукции, с долей в 29,9% сохранила за собой второе место. Стоимостные объемы отечественного экспорта в страны этого региона составили в прошлом году 6,6 млрд дол. США.

Доходы от поставок в страны Африки в 2023 году составили 1,6 млрд. дол. США. Это обеспечило региону долю в 7,2% украинского экспорта сельхозпродукции.

В общей сложности эти три региона закупают более 94% аграрной продукции украинского производства.

Пугачев подчеркнул, что выраженный европейский вектор в отечественном экспорте сельхозтоваров и продовольствия продолжил доминирование стран ЕС в рейтинге основных потребителей украинских продуктов питания в мире.

Укрінформ По материалам:

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