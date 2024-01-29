Фермеров будут лишать верификации за нарушение правил экспорта в некоторые страны ЕС — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Фермеров будут лишать верификации за нарушение правил экспорта в некоторые страны ЕС

Аграрный рынок
23
Фермеров будут лишать верификации за нарушение правил экспорта в некоторые страны ЕС
Фермеров будут лишать верификации за нарушение правил экспорта в некоторые страны ЕС
За нарушение правил экспорта агропродукции в некоторые страны ЕС предпринимателей на 6 месяцев будут лишаться верификации.
Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский во время онлайн-встречи с министром сельского хозяйства и продовольствия Республики Болгария Кириллом Ватевым.
Сольский напомнил, что правительство приняло постановление, согласно которому совершенствуются правила экспорта отдельных видов сельскохозяйственной продукции, чтобы предотвратить злоупотребления.
Читайте также
Теперь предприятие может быть исключено из перечня верифицированных субъектов агропромышленного комплекса, если от Болгарии, Румынии, Словакии, Венгрии или Польши поступит информация, что продукция, загруженная для транзита через эти страны, на самом деле осталась в одной из этих стран.
«Например, если, согласно документам, подсолнечник ехал в Грецию, но был продан в Болгарии, то предприниматель будет исключен из перечня верифицированных субъектов агропромышленного комплекса. И повторно подать заявление на включение в перечень верифицированных субъектов сможет не раньше, чем через шесть месяцев после исключения», — пояснил Сольский.
Читайте также
В свою очередь Кирилл Ватев поддержал решение украинского правительства, отметив, что оно будет способствовать эффективному сотрудничеству между странами.
Министры договорились и дальше тщательно отслеживать ситуацию, чтобы все перевозчики четко придерживались правил, и контролировать перемещение сельскохозяйственной продукции.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.