Фермеров будут лишать верификации за нарушение правил экспорта в некоторые страны ЕС — Finance.ua

Фермеров будут лишать верификации за нарушение правил экспорта в некоторые страны ЕС Сегодня 20:40 — Аграрный рынок

Фермеров будут лишать верификации за нарушение правил экспорта в некоторые страны ЕС

За нарушение правил экспорта агропродукции в некоторые страны ЕС предпринимателей на 6 месяцев будут лишаться верификации.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский во время онлайн-встречи с министром сельского хозяйства и продовольствия Республики Болгария Кириллом Ватевым.

Сольский напомнил, что правительство приняло постановление , согласно которому совершенствуются правила экспорта отдельных видов сельскохозяйственной продукции, чтобы предотвратить злоупотребления.

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Теперь предприятие может быть исключено из перечня верифицированных субъектов агропромышленного комплекса, если от Болгарии, Румынии, Словакии, Венгрии или Польши поступит информация, что продукция, загруженная для транзита через эти страны, на самом деле осталась в одной из этих стран.

«Например, если, согласно документам, подсолнечник ехал в Грецию, но был продан в Болгарии, то предприниматель будет исключен из перечня верифицированных субъектов агропромышленного комплекса. И повторно подать заявление на включение в перечень верифицированных субъектов сможет не раньше, чем через шесть месяцев после исключения», — пояснил Сольский.

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В свою очередь Кирилл Ватев поддержал решение украинского правительства, отметив, что оно будет способствовать эффективному сотрудничеству между странами.

Министры договорились и дальше тщательно отслеживать ситуацию, чтобы все перевозчики четко придерживались правил, и контролировать перемещение сельскохозяйственной продукции.

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Діло По материалам:

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