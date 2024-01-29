Кабмин продлил возврат ранее полученных аграриями кредитов до 31 марта 2025 года — Finance.ua

Кабмин продлил возврат ранее полученных аграриями кредитов до 31 марта 2025 года Сегодня 09:33 — Аграрный рынок

Кабмин продлил возврат ранее полученных аграриями кредитов до 31 марта 2025 года

Кабинет Министров продлил на один год срок кредитования субъектов предпринимательства — сельхозтоваропроизводителей — по заключенным ранее кредитным договорам до 31 марта 2025 года.

«Внесены изменения в Порядок предоставления финансовой государственной поддержки субъектам предпринимательства. Пролонгирован на один год срок кредитования субъектов предпринимательства — сельскохозяйственных товаропроизводителей — по заключенным кредитным договорам до 31 марта 2025 года», — сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 26 января.

Также введен механизм предоставления частичных гарантий банкам по кредитным обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в области сельского хозяйства, согласно закону «О Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве».

Кроме того, изложен в новой редакции термин «зона высокого военного риска», которая предусматривает временное расширение действия льготных условий Порядка предоставления финансовой государственной поддержки на таких территориях с одного года до трех.

В рамках второго этапа внедрения рынка земли в Украине заработал Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве, деятельность которого будет направлена ​​на поддержку малых фермеров, возделывающих земельные участки площадью до 500 га.

Фонд будет помогать в покупке сельхозземель, финансировании сельхозтехники и оборудования, а также удовлетворении операционных потребностей малых фермерских хозяйств. Фонд предоставляет гарантии украинским банкам, которые покрывают до 50% обязательств заемщика по инвестиционным кредитам и кредитам на финансирование оборотного капитала.

Заемщики смогут получить кредиты на финансирование оборотного капитала сроком до трех лет, инвестиционные кредиты сроком до семи лет и кредиты на покупку земли сроком до 10 лет. Максимальная сумма кредита не будет превышать $800 тыс. на одного заемщика. Субъект должен отвечать требованиям фонда и экологическим и социальным требованиям Всемирного банка. Кроме того, фермер должен быть зарегистрирован в Государственном аграрном реестре.

Потенциально воспользоваться таким инструментом в Украине сможет 17,7 тыс. малых фермеров.

ukragroconsult По материалам:

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