Кабмин продлил возврат ранее полученных аграриями кредитов до 31 марта 2025 года — Finance.ua
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Кабмин продлил возврат ранее полученных аграриями кредитов до 31 марта 2025 года

Аграрный рынок
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Кабмин продлил возврат ранее полученных аграриями кредитов до 31 марта 2025 года
Кабмин продлил возврат ранее полученных аграриями кредитов до 31 марта 2025 года
Кабинет Министров продлил на один год срок кредитования субъектов предпринимательства — сельхозтоваропроизводителей — по заключенным ранее кредитным договорам до 31 марта 2025 года.
«Внесены изменения в Порядок предоставления финансовой государственной поддержки субъектам предпринимательства. Пролонгирован на один год срок кредитования субъектов предпринимательства — сельскохозяйственных товаропроизводителей — по заключенным кредитным договорам до 31 марта 2025 года», — сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства 26 января.
Также введен механизм предоставления частичных гарантий банкам по кредитным обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в области сельского хозяйства, согласно закону «О Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве».
Кроме того, изложен в новой редакции термин «зона высокого военного риска», которая предусматривает временное расширение действия льготных условий Порядка предоставления финансовой государственной поддержки на таких территориях с одного года до трех.
В рамках второго этапа внедрения рынка земли в Украине заработал Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве, деятельность которого будет направлена ​​на поддержку малых фермеров, возделывающих земельные участки площадью до 500 га.
Фонд будет помогать в покупке сельхозземель, финансировании сельхозтехники и оборудования, а также удовлетворении операционных потребностей малых фермерских хозяйств. Фонд предоставляет гарантии украинским банкам, которые покрывают до 50% обязательств заемщика по инвестиционным кредитам и кредитам на финансирование оборотного капитала.
Заемщики смогут получить кредиты на финансирование оборотного капитала сроком до трех лет, инвестиционные кредиты сроком до семи лет и кредиты на покупку земли сроком до 10 лет. Максимальная сумма кредита не будет превышать $800 тыс. на одного заемщика. Субъект должен отвечать требованиям фонда и экологическим и социальным требованиям Всемирного банка. Кроме того, фермер должен быть зарегистрирован в Государственном аграрном реестре.
Потенциально воспользоваться таким инструментом в Украине сможет 17,7 тыс. малых фермеров.
По материалам:
ukragroconsult
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