В Украине заработал Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве — Минагрополитики Сегодня 21:30 — Кредит&Депозит

В Украине заработал Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве — Минагрополитики

В Украине заработал Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве, который будет предоставлять гарантии под кредиты малым фермерам, возделывающим до 500 га земли.

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

«В Украине заработал Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве. По словам министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского, деятельность Фонда направлена ​​на поддержку мелких, малых и средних фермеров, возделывающих землю до 500 га», — сообщают в Минагрополитики.

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Заемщики смогут получить инвестиционные кредиты на срок до 7 лет, кредиты для покупки земли до 10 лет, и оборотные средства на срок до 3 лет, с максимальной суммой кредита на одного заемщика 30 млн гривен.

Чтобы получить доступ к гарантиям Фонда, фермеру необходимо зарегистрироваться в Государственном аграрном реестре.

Как отметил министр, Фонд будет гарантировать перед украинскими банками покрытие до 50% обязательств по кредиту.

Еще несколько лет назад мы начали искать дополнительный инструмент, чтобы заинтересовать банки кредитовать именно таких клиентов. У которых порой даже залога не хватает для получения кредита. Фонд будет гарантировать перед украинскими банками покрытие до 50% обязательств по кредиту. Это хороший инструмент для небольших аграриев, чтобы иметь возможность получать кредиты", — сказал Сольский.

Он также отметил, что средств для эффективной работы фонда достаточно, и призвал банки инвестировать в развитие фермерских хозяйств.

Фонд достаточно капитализирован для начала деятельности благодаря гранту в размере 10 миллионов евро, предоставленного Европейским Союзом для Проекта Всемирного банка «Укрепление Фонда частичных кредитных гарантий в сельском хозяйстве».

УНН По материалам:

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