Бизнес не покупает землю, а продает. Топ-10 компаний, владеющих наибольшим количеством земли — Finance.ua

Бизнес не покупает землю, а продает. Топ-10 компаний, владеющих наибольшим количеством земли Сегодня 11:01 — Аграрный рынок

Бизнес не покупает землю, а продает. Топ-10 компаний, владеющих наибольшим количеством земли

С января 2024 года рынок земли стал открытым для юридических лиц. За первые две недели этого года компании приобрели 207 гектаров земельных участков.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.

«Отныне компании имеют право официально покупать до 10 тысяч гектаров земли. Несмотря на ожидания, бизнес, наоборот, стал продавать ту землю, которая уже была в его собственности, чем покупать новую», — говорится в сообщении.

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В настоящее время Государственный земельный кадастр отслеживает 281 украинскую компанию, каждая из которых владеет земельными участками более 100 гектаров.

Какие компании в Украине владеют наибольшим количеством земли?

Наибольшим количеством земли в Украине владеет агрофирма «Світанок»: более 5 тысяч га.

На втором месте — Дружковское рудоуправление: 3,3 тысячи га.

Троицу замыкает «Землетрейд» — 3,1 тысяча га.

Инфографика: Опендатабот

Из топ-10 компаний, владеющих самым большим количеством угодий в стране, только «Землетрейд» продала 20 гектаров с начала открытия рынка земли. Другие бизнесы никаких операций с землей пока не совершали.

Из внимания ГЗК и, соответственно, из топа землевладельцев с начала года уже вышли две компании. Эти бизнесы распродали свой земельный банк так, что у них осталось менее 100 гектаров земли. Речь идет о «Долине» и «Экор Гарден СТС». По состоянию на 1 января 2024 года эти компании владели землей площадью 388 и 120 гектаров соответственно.

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Напомним, с 1 июля 2021 года рынок земли в Украине открылся с существенными ограничениями — землю могли покупать только физлица, по 100 га «в одни руки». Однако уже в 2024 году сельскохозяйственные земли смогут покупать юридические лица — это будут совсем другие объемы до 10 тысяч гектаров. Как рассказал коммерческий директор компании «Твой круг» Егор Лесничий, фактор открытия рынка для юридических лиц станет первым существенным фактором, который приведет к росту стоимости земли.

Справка Finance.ua:

1 января 2024 года в Украине стартовал новый этап внедрения закона «О рынке земли» — рынок открылся для юридических лиц. Однако депутаты внесли законопроект об отсрочке открытия рынка земли для юрлиц и повышении размера получения в собственность участков одним лицом до 1 января 2025 года;

за период работы рынка было продано только 1% земель, из которых 99,5% осталось в аграрном производстве.

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