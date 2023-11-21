Почему именно сейчас выгодно инвестировать в сельскохозяйственные земли Украины — эксперт Сегодня 09:01 — Личные финансы

Почему именно сейчас выгодно инвестировать в сельскохозяйственные земли Украины — эксперт

С начала 2024 года рынок земли начнет играть по новым правилам — тогда сельскохозяйственные земли смогут покупать юридические лица. Что еще изменится для инвесторов и как выбрать участок, чтобы на нем заработать, рассказал соучредитель сервиса земельных инвестиций Zeminvest Александр Черный на состоявшейся 18 ноября 2023 года в Киеве конференции « Жить на проценты ».

Когда открыли рынок земли, наши аграрии уже твердо стояли на ногах и занимали конкурентную позицию в мире. То есть аграрный сектор Украины был достаточно хорошо сформирован, в отличие от наших западных стран-соседей. Потому что когда у них открывались рынки, у них были другие условия, а сельское хозяйство находилось в стагнации", — рассказывает эксперт.

В чем преимущество земли и ее ценность?

ограниченное количество достаточно высокого качества;

спрос на продовольственные ресурсы;

максимальная капитализация;

доходность актива зависит от экспортных рынков;

инвестор сразу получает право собственности и пассивный доход;

практически невозможно уничтожить в отличие от других активов.

Такие цифры ожидают и Украину. Конечно, у нас есть свои особенности. Во-первых, мы самая крупная аграрная страна в Европе. Например, в Украине есть 37 миллионов гектаров пашни, то есть пахотной земли. Для сравнения, в Польше — это 15 миллионов гектаров. Во-вторых, мы отличаемся по рынкам. Да, аграрный рынок Украины ориентирован на Азию и Африку, мы не ориентируемся на Европу", — объясняет Черный.

По его словам, польская или любая другая земля западных стран-соседок имеет уже сформированный рынок и цену.

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«Вы можете ее купить за 11 тысяч евро и попытаться продать за 11 200 евро. Но рынок там уже сформирован — это то, что Украина тоже получит через десять лет. Стоимость земли в Хмельницкой или Полтавской области выйдет на меридиану и тоже будет чего-то стоить. Тогда возникнет другой вопрос — заработка по пассивному доходу. Вы вкладываете и имеете четко определенный пассивный доход на 6 месяцев, как банковский депозит.

Сегодня уникальная ситуация с украинскими землями в том, что вы можете вложить 1 тыс. евро, а получить на ней 5 тыс. Чехия и Польша отличаются от нас и по качеству, и по количеству земель. Еще не стоит забывать, что это страны Евросоюза — там дотационное сельское хозяйство. Мы движемся в ЕС, и после вступления тоже можем принять определенные правила — дотации и свободный рынок земли", — рассказывает эксперт в комментарии Finance.ua.

Что будет со стоимостью земли в Украине?

Есть оптимисты, которые считают, что стоимость достигнет 15 тыс. евро, а есть пессимисты, которые считают, что ценники будут на уровне 6 тыс. евро. Я же считаю, что это будет что-то меридианное — 7−8 тыс. евро в ближайшие 10 лет. Это статистика и динамика, которая была у каждой страны. Поэтому говорить, что у нас будет какое-то «украинское чудо», не стоит, это было бы слишком самоуверенно", — прогнозирует Черный.

Если же говорить о ценах на земли в ближайшей перспективе — 2024 год, и открытии рынка для юридических лиц, то эксперт не ожидает высокого давления на рынок.

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«Этот прогноз был на момент 2021 года, на момент открытия рынка. Это было первое видоразделение, когда ожидалось, что зайдут юридические лица, которые смогут привлекать банковский капитал для выкупа земли. Но за это время началась война. Сейчас аграрный сектор имеет огромный ущерб по результатам 2 лет своей деятельности», — говорит специалист в комментарии Finance.ua.

Безопасность земли как актива определяется по следующим критериям:

аграрная

юридическая

финансовая.

Как определить инвестиционную привлекательность?

Расположение объекта инвестирования на карте Украины и качество грунтов.

Близость к границе с агрессором.

Размер участка и потенциальная возможность его увеличения.

Кто является арендатором земельного участка и потенциальными арендаторами, которые могут арендовать участок.

Особенности земельного участка с точки зрения его использования.

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Как определить инвестиционную стратегию? Основные показатели:

срок инвестирования;

сумма инвестиции;

ожидаемый размер сложившегося земельного инвестиционного актива и требования относительно его консолидации;

ожидания по размеру пассивного дохода и готовность им жертвовать в пользу будущей капитализации.

«Учитывая, что рынок достаточно молодой, и эти тренды только формируются, если вы не уверены в том, что имеете соответствующий опыт, я бы рекомендовал воспользоваться услугами компании, которая позволит разделить риски при гарантированной доходности», — советует специалист.

Главными, по словам эксперта, является учет показателей инвестиционной привлекательности и соблюдение требований безопасности при выборе актива. В таком случае вы гарантированно получите право собственности на хороший актив и последующую его капитализацию.

Что имеем сейчас и что будет дальше

Ожидания и гарантии после войны:

переформатирование аграрного рынка в течение двух-трех лет после войны;

появление новых игроков и укрепление имеющихся;

улучшение агропоказателей через доступ к новейшим технологиям;

появление новых финансовых механизмов кредитования под сельскохозяйственную землю;

не исключен допуск иностранцев.

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