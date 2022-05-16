Земля как инструмент инвестиции: советы эксперта — Finance.ua
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Земля как инструмент инвестиции: советы эксперта

Сегодня 15:01Аграрный рынок
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Еще 1 июля 2021 после 30 лет моратория украинцам разрешили на законодательном уровне распоряжаться своей землей — ведь до этого продать или подарить ее не было возможности.
В то же время другие граждане страны получили право покупать эту землю и рассматривать землю как инструмент для инвестирования.
Рынок в 2021 году открылся только для физлиц и с ограничением до 100 га «в одни руки». Однако уже с 1 января 2024 г. рынок должен открыться и для юридических лиц с ограничением до 10 тыс. га. Это значит, что на рынок зайдут юрлица и крупные капиталы.
Поэтому сейчас украинские инвесторы могут вложить средства в землю, когда ее цена еще не разогналась, как это произойдет после входа юрлиц на рынок в 2024 году.
О том, как сформировать диверсифицированный портфель земельных инвестиций, рассказал СЕО и основатель компании «Твой круг» Андрей Усенко во время конференции «Мои финансы во время войны. День 2 — Инвестиционное контрнаступление».
Какие преимущества инвестирования в землю:
  • инвестор сразу получает право собственности на недвижимое имущество — не нужно ждать, это реальный физический актив, которым вы владеете сразу;
  • земля — актив, работающий с первого же дня приобретения, потому что 95% земель Украины обрабатывается агрокомпаниями. Поэтому вы приобретаете земельный участок, уже имеющий договор аренды;
  • от 8% годовых — гарантированный арендный доход инвестора;
  • цена на землю вырастет на 70% в ближайшие 3 года — по мнению аналитиков и опыту других стран;
  • земля — низкорисковый и надежный актив, даже в случае военных действий его быстро возвращают к состоянию, пригодному к обработке;
  • аграрный бизнес менее уязвим к кризисам, чем любой другой.
Земля как инструмент инвестиции: советы эксперта

Что еще нужно знать об инвестициях в землю:

  • приобрести землю могут только граждане Украины;
  • максимальный размер инвестиции: 100 га;
  • обязательное нотариальное оформление сделки;
  • оплата производится исключительно в безналичной форме;
  • обязательна нотариальная проверка источника происхождения денежных средств.

Как выбрать инвестиционно привлекательную землю

Этап 1:
  • качество грунтов;
  • количество осадков;
  • EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization — прибыль до вычета процентов и налогов) с/х производителя с 1 га;
  • конкурентное окружение.
Этап 2:
  • потенциал увеличения доходности земельного участка;
  • размер арендной платы;
  • средний размер пая;
  • классификация арендаторов.
Также эксперт советует проводить трехуровневую проверку каждого участка:
  • на аграрном уровне (аудит участка, оценка его местоположения, почвы, как используются, наличие деревьев, оврагов, болот);
  • на юридическом уровне (проверка права собственности, запретов и ограничений, чтобы участок не был под арестом или другими обременениями);
  • финансовый уровень (проверка договора аренды, уровня арендной платы и потенциала ее роста).
По материалам: Finance.ua
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