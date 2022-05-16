Земля как инструмент инвестиции: советы эксперта — Finance.ua

Земля как инструмент инвестиции: советы эксперта Сегодня 15:01 — Аграрный рынок Еще 1 июля 2021 после 30 лет моратория украинцам разрешили на законодательном уровне распоряжаться своей землей — ведь до этого продать или подарить ее не было возможности.
В то же время другие граждане страны получили право покупать эту землю и рассматривать землю как инструмент для инвестирования.
Рынок в 2021 году открылся только для физлиц и с ограничением до 100 га «в одни руки». Однако уже с 1 января 2024 г. рынок должен открыться и для юридических лиц с ограничением до 10 тыс. га. Это значит, что на рынок зайдут юрлица и крупные капиталы.
Поэтому сейчас украинские инвесторы могут вложить средства в землю, когда ее цена еще не разогналась, как это произойдет после входа юрлиц на рынок в 2024 году.
О том, как сформировать диверсифицированный портфель земельных инвестиций, рассказал СЕО и основатель компании «Твой круг» Андрей Усенко во время конференции «Мои финансы во время войны. День 2 — Инвестиционное контрнаступление».
Какие преимущества инвестирования в землю:
инвестор сразу получает право собственности на недвижимое имущество — не нужно ждать, это реальный физический актив, которым вы владеете сразу;
земля — актив, работающий с первого же дня приобретения, потому что 95% земель Украины обрабатывается агрокомпаниями. Поэтому вы приобретаете земельный участок, уже имеющий договор аренды;
от 8% годовых — гарантированный арендный доход инвестора;
цена на землю вырастет на 70% в ближайшие 3 года — по мнению аналитиков и опыту других стран;
земля — низкорисковый и надежный актив, даже в случае военных действий его быстро возвращают к состоянию, пригодному к обработке;
аграрный бизнес менее уязвим к кризисам, чем любой другой.
Что еще нужно знать об инвестициях в землю:
приобрести землю могут только граждане Украины;
максимальный размер инвестиции: 100 га;
обязательное нотариальное оформление сделки;
оплата производится исключительно в безналичной форме;
обязательна нотариальная проверка источника происхождения денежных средств.
Как выбрать инвестиционно привлекательную землю
Этап 1:
качество грунтов;
количество осадков;
EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization — прибыль до вычета процентов и налогов) с/х производителя с 1 га;
конкурентное окружение.
Этап 2:
потенциал увеличения доходности земельного участка;
размер арендной платы;
средний размер пая;
классификация арендаторов.
Также эксперт советует проводить трехуровневую проверку каждого участка:
на аграрном уровне (аудит участка, оценка его местоположения, почвы, как используются, наличие деревьев, оврагов, болот);
на юридическом уровне (проверка права собственности, запретов и ограничений, чтобы участок не был под арестом или другими обременениями);
финансовый уровень (проверка договора аренды, уровня арендной платы и потенциала ее роста).
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