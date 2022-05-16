Земля как инструмент инвестиции: советы эксперта — Finance.ua

Земля как инструмент инвестиции: советы эксперта

Сегодня 15:01 — Аграрный рынок

Еще 1 июля 2021 после 30 лет моратория украинцам разрешили на законодательном уровне распоряжаться своей землей — ведь до этого продать или подарить ее не было возможности.

В то же время другие граждане страны получили право покупать эту землю и рассматривать землю как инструмент для инвестирования.

Рынок в 2021 году открылся только для физлиц и с ограничением до 100 га «в одни руки». Однако уже с 1 января 2024 г. рынок должен открыться и для юридических лиц с ограничением до 10 тыс. га. Это значит, что на рынок зайдут юрлица и крупные капиталы.

Поэтому сейчас украинские инвесторы могут вложить средства в землю, когда ее цена еще не разогналась, как это произойдет после входа юрлиц на рынок в 2024 году.

О том, как сформировать диверсифицированный портфель земельных инвестиций, рассказал СЕО и основатель компании «Твой круг» Андрей Усенко во время конференции «Мои финансы во время войны. День 2 — Инвестиционное контрнаступление»

Какие преимущества инвестирования в землю:

инвестор сразу получает право собственности на недвижимое имущество — не нужно ждать, это реальный физический актив, которым вы владеете сразу;

земля — актив, работающий с первого же дня приобретения, потому что 95% земель Украины обрабатывается агрокомпаниями. Поэтому вы приобретаете земельный участок, уже имеющий договор аренды;

от 8% годовых — гарантированный арендный доход инвестора;

цена на землю вырастет на 70% в ближайшие 3 года — по мнению аналитиков и опыту других стран;

земля — низкорисковый и надежный актив, даже в случае военных действий его быстро возвращают к состоянию, пригодному к обработке;

аграрный бизнес менее уязвим к кризисам, чем любой другой.

Что еще нужно знать об инвестициях в землю:

приобрести землю могут только граждане Украины;

максимальный размер инвестиции: 100 га;

обязательное нотариальное оформление сделки;

оплата производится исключительно в безналичной форме;

обязательна нотариальная проверка источника происхождения денежных средств.

Как выбрать инвестиционно привлекательную землю

Этап 1:

качество грунтов;

количество осадков;

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization — прибыль до вычета процентов и налогов) с/х производителя с 1 га;

конкурентное окружение.

Этап 2:

потенциал увеличения доходности земельного участка;

размер арендной платы;

средний размер пая;

классификация арендаторов.

Также эксперт советует проводить трехуровневую проверку каждого участка:

на аграрном уровне (аудит участка, оценка его местоположения, почвы, как используются, наличие деревьев, оврагов, болот);

на юридическом уровне (проверка права собственности, запретов и ограничений, чтобы участок не был под арестом или другими обременениями);

финансовый уровень (проверка договора аренды, уровня арендной платы и потенциала ее роста).

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