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Эксперт рассказал, когда в Украине подорожает земля

Эксперт рассказал, когда в Украине подорожает земля

С открытием рынка земли в Украине с каждым годом будут дорожать земельные участки. Поэтому землевладельцам не стоит сейчас спешить с продажей.

Об этом заявила адвокат и советница по земельному законодательству Программы USAID Анна Федун.

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По ее словам, впоследствии те, кто хочет продать свои наделы, смогут получить за них более высокую цену.

«В настоящее время законом установлен минимальный размер стоимости 1 га земли, не ниже нормативно-денежной оценки. Так продлится до 2030 года, а дальше государство „отпустит“ этот рынок», — сказала Федун.

Советник по земельному законодательству программы USAID отметила, что земля подорожает с 2024 года, когда на рынок придут юридические лица.

Справка Finance.ua:

  • согласно опросу Центра Разумкова, почти половина украинцев (48%) отмечают, что не имеют земли в собственности. Еще 5% украинцев говорят, что они имеют землю в собственности, но пока она должным образом не оформлена (в процессе оформления);
  • украинские нотариусы не в восторге от процедуры, которую им приходится проводить при сделках купли-продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения. После открытия рынка сельскохозяйственных земель подобных сделок совершено уже тысячи, однако часть нотариусов отказывается от них из-за трудоемкости.
По материалам AgroPolit.com
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