Эксперт рассказал, когда в Украине подорожает земля

С открытием рынка земли в Украине с каждым годом будут дорожать земельные участки. Поэтому землевладельцам не стоит сейчас спешить с продажей.
Об этом заявила адвокат и советница по земельному законодательству Программы USAID Анна Федун.
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По ее словам, впоследствии те, кто хочет продать свои наделы, смогут получить за них более высокую цену.
«В настоящее время законом установлен минимальный размер стоимости 1 га земли, не ниже нормативно-денежной оценки. Так продлится до 2030 года, а дальше государство „отпустит“ этот рынок», — сказала Федун.
Советник по земельному законодательству программы USAID отметила, что земля подорожает с 2024 года, когда на рынок придут юридические лица.
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